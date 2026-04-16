  • महापालिका इमारतीत भुतांचा वावर, यातून मुक्ती पाहिजे असेल तर...; शिंदेंच्या मंत्र्याचा अधिकाऱ्यांना सल्ला

Municipal Corporation Building Haunted By Ghost: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमधील मंत्र्याने जाहीर कार्यक्रमामध्ये अधिकाऱ्यांसमोरच धक्कादायक दावे केलेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 16, 2026, 01:24 PM IST
जाहीर कार्यक्रमात केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य फेसबुक आणि AI वरुन साभार)

Municipal Corporation Building Haunted By Ghost: छत्रपती संभाजीनगरच्या महापालिकेत भुतांचा वावर असल्याचा दावा पालकमंत्री संजय शिरसाठ यांनी केला आहे. या ठिकाणी आधी कब्रस्तान होतं. त्यामुळे इथे गाडलेले आत्मा इथल्या अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना बेचैन करतात. त्यामुळे इथे सगळेच बेचैन होतात, असा दावा शिरसाठ यांनी केला आहे. पुन्हा एकदा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महापालिकेत भुतांचा वापर असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. 

इमारत दुसरीकडे बांधण्याचा सल्ला

'छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेला ग्रहण लागले आहे. हे ग्रहण लगण्याचे कारण म्हणजे जिथं ज्या ठिकाणी महापालिकेची इमारत उभी आहे इथं सगळे मुरदे गाडले जायचे. ही कब्रस्तानची जागा आहे' असं वक्तव्य पालकमंत्री संजय शिरसाठ यांनी केलं आहे. "त्यामुळं इथले सगळे आत्मे तुम्हाला डिवचतात आणि म्हणून सगळे बेचैन होतात," असेही शिरसाठ म्हणालेत. "यातून मुक्ती पाहिजे असेल तर ही इमारत चांगल्या ठिकाणी करा," असा सल्लाही पालकमंत्री संजय शिरसाठ यांनी महापौर आणि आयुक्तांना दिला आहे. "दुसऱ्या जागी इमारत बांधल्याने आत्म्यांना ही सुटका मिळेल आणि तुम्हालाही सुटका मिळेल," असे शिरसाठ म्हणाले आहेत. या वक्तव्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उलटसुलट चर्चांना उधाण आलेलं आहे. 

कचरा डेपोवर महापालिका इमारत बांधा

यावरून इम्तियाज जलील यांनीही शिरसाठ यांना डिवचले आहे.  30-35 वर्ष झाले तेव्हा कब्रस्तान दिसलं नाही का? असा सवाल इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. "नवी इमारत हवीच असेल तर एन 12 भागातील कचरा डेपो हटवा आणि तिथे महानगर पालिका इमारत बांधा, अशी विनंती आम्ही त्यांना केली आहे," असंही इम्तियाज जलील म्हणालेत.

गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

शिरसाठ यांच्या या विधानाचा विरोध करत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. अशा पद्धतीचे विधान करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे आता आयुक्तांनीच याबाबत खुलासा करावा आणि जादूटोणा कायदा अंतर्गत हे विधान तपासून गुन्हाही दाखल करावा अशी मागणी अनिसने केली आहे. शहाजी भोसले यांनी अनिसच्या वतीने बाजू मांडली.

...तर खुलासा करावा

कुठल्या न कुठल्या कारणामुळे शिरसाट सतत वादात असतात. त्यात महापालिकेत उद्घाटन कार्यक्रम प्रसंगी केलेले हे विधान आणि त्यानंतर सुरू असलेली टोलेबाजी सगळेच चमत्कारिक आहे. पालकमंत्री असलेल्या शिरसाठ यांना असली विधान करणे शोभत नाही हे तितकच सत्य आहे. हसत खेळत जर विधान केलं असेल तर याबाबत खुलासा करण्याची ही तितकीच गरज असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

