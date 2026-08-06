डबल ढोलकी म्हणणाऱ्या मनोज जरांगेंना एकनाथ शिंदेंनी दिलं उत्तर, म्हणाले 'जे देता येईल ते सगळं....'

एकनाथ शिंदे डबल ढोलकी वाजवत आहेत. मराठ्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करत आहेत असा आरोप मराठा आऱक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे तुम्ही आम्हाला नाराज करायला नको होतं. तुमच्यासाठी आम्ही खूप खस्ता खाल्ल्या, दुष्मन्या घेतल्या. मला फडणवीस आणि शिंदे जेलमध्ये टाकतील तरीही मी घाबरणार नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगेंच्या टीकेला उत्तर दिलं आहे.
"संजय शिरसाठ यांनी आधी चांगलं काम केलं, आता जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे काम का केले? हे एकनाथ शिंदेंच्या सांगण्यावरूनच केले असेल. उद्धव ठाकरे हे बरे आहेत असं म्हणण्याची वेळ आमच्यावर येणार आहे आणि उद्धव ठाकरे हे बरेच आहेत. शिवसेनेच्या सगळ्या जागा पाडून टाकीन," असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, "आमचे मंत्री उदय सामंत मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. मला उदय सामंत यांचा फोन आला होता. त्यांनी सांगितलं की, मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो त्यावेळी मराठी समाजासाठी 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला, कुणबी प्रमाणपत्रं मिळत नव्हती ती मिळू लागली. जो काही निधी सारथीसाठी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी हवा होता, तसंच ज्या सुविधा हव्या होत्या त्या ओबीसीचं नुकसान न करता, इतर समाजावर अन्यान करता मराठा समाजाला जे देता येईल ते दिलं होतं. याची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांना आहे. त्यांचा गैरसमज नक्कीच दूर होईल".
तुमच्या गद्दारीचा डाग आम्ही पुसला, तुमच्यासाठी अनेकांशी दुष्मनी घेतल्याचं सांगत जरांगे यांनी एकनाथ शिंदेनी मराठ्यांशी गद्दारी केल्याचं म्हणत शिंदे आता मराठ्यांशी बेईमान झाल्याचा आरोप केला. संभाजीनगर मधील ज्योती शिंदे आणि वर्षा गायकवाड यांनी भाजप किंवा शिवसेनेत प्रवेश करावा यासाठी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे, समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाठ आणि संभाजीनगरचे खासदार संदीपान भुमरे यांनीच हे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. तुम्हाला जसं निवडून आणलं तसंच पाडुही शकतो असं म्हणत जरांगे यांनी भाजप शिवसेनेचे प्रत्येकी 25-30 आमदार पाडण्याची धमकी शिंदेसह फडणवीस यांना दिली आहे.