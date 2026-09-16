Explained: रात्री 2 वाजता जरांगेंनी घेतली सभा, हजारो मराठ्यांच्या गर्दीसमोर नेमकं काय म्हणाले? आंदोलनाला कलाटणी? 'मी मरेन पण तुम्हाला...'

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यासाठी मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी रात्री दोन वाजता बीडच्या पाटोदा येथे सभा घेतली. या सभेमध्ये त्यांनी, "आता माझ्याकडून होत नाही. माझ्या पाठीमागे येऊ नका नाहीतर इथेच उपोषण सुरु करीन किंवा अंतरवालीला परत जाईन. मला पुढचा दौरा शक्य नाही. मी पाटोद्यातून पोलिसांना सांगून थेट मुंबईला जाणार," असं म्हटलं आहे. रात्री दोन वाजता झालेल्या या सभेसाठी हजारोंचा जनसमुदाय उपस्थित होता. या सभेमध्ये जरांगेंनी आपण मुंबईचा दौरा रद्द करु शकतो असंही म्हटलं आहे.
मुंबईकडे निघालेल्या मनोज जरांगे पाटलांचा रात्रीचा मुक्काम पाटोदा येथे होता. रात्री साधारणता दीड वाजण्याच्या सुमारास जरांगे पाटील हे पाटोदा येथे दाखल झाले. एवढा उशीर होऊन देखील हजारो मराठा समाज बांधव व महिला मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित होत्या. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित केले. "तुमच्यासमोर भरपूर बोलत असतो पण आता बोलता येत नाही. आपल्यासाठी समाज फार महत्वाचा आहे. आपल्यासाठी कोणी नाही हे लक्षात ठेवा. आपला समाज आपल्याला मोठा करायचा आहे. माझी सगळ्यांना विनंती आहे, लढायला शिका. सगळ्याची लेकरं एसीमध्ये बसली आहेत. मी चांगल्या चांगल्याला जेरीस आणतो. मी घाबरणारा नाही. मी खचलो नाही," असं जरांगे जनसमुदायाला उद्देशून म्हणाले.
"मराठवाड्याइतकाच पश्चिम महाराष्ट्रही खवळला आहे. मी पाटोद्यात कशाला आलोय माहिती आहे का? पाटोदासारखे कणखर लोक कुठेही नाहीत. इथे सर्वजण झटणारे आहेत. 58 लाख नोंदी मिळाल्या, अडीच कोटी समाज आरक्षणात गेला. आता गॅझेटसाठी प्रयत्न करतोय," असंही जरांगे म्हणाले.
जनतेतून सलाईन घ्या म्हणून जरांगेंना विनंती करण्यात आली. त्यावर त्यांनी, "माझ्या समाजाच्या लेकराबाळांसाठी लढताना शरीर थकले. तुमच्यासाठी मी सरकारला अंगावर घेतले आहे. आपण कधीच कोणाला हातबल होऊ देऊ शकत नाही. सरकारला वाटते मी त्यांना शरण यावे पण मागणी सोडून देऊ? सरकारपेक्षा माझा बाप मोठा आहे. माझा समाज माझा बाप आहे. माझा समाज कोणतेही सरकार पडू शकतो. दुसरे अणू शकतो. मी मरेन पण तुम्हाला मान खाली घालू देणार नाही," असं सांगितलं.
"आजचा प्रवास फार मोठा झाला. मी समजला सांगितले होते. तुम्ही येऊ नका. मला एकट्याला जायचे आहे. त्यांच्यात किती दम आहे ते पाहायचे आहे. माझे ऐकायचे असेल तर सांगतो, तुमच्या लेकराशिवाय एक घासही मी खात नाही. गेली 24 वर्ष मी हे काम करत आहे. दोन वेळेस मुंबईला गेलो. आज उपोषणाचा अठरावा दिवस आहे. सलाईन घेतले म्हणून बरे वाटले. पण 12 तारखेला सलाईन सोडले तेव्हापासून पुन्हा त्रास होत आहे. दोन वेळा रस्त्याने जाताना मी तुम्हाला हात वर करायचो. त्यावेळी मी तेथे उपोषण केले. आज मला हातपाय हलवता येत नाही," असं जरांगे म्हणाले.
"उद्या पाटोद्यातून एकही गाडी माझ्यामागे येऊ देऊ नका. तुम्ही खोपोली येथे यावरचे तर जा. मी परत जातो अंतरवालीला. मी मार्ग बदलून निघून जातो. फक्त पोलिसांना सांगतो. वाट लावायला लाखाने गाड्या आल्या. मला आत जाऊ नाही दिले तर तुम्ही या. पण तुम्ही माझ्यामागे येणार असाल तर मी पुन्हा आंतरवाली येथे जाईल. नाही तर पाटोद्यात सुरू करतो उपोषण," असं जरांगे म्हणाले. तसेच पुढे बोलताना, "उपोषण मुंबईमध्ये करायला हवे होते. पण आता माझा शब्द गेलाय. मला नेते म्हणतात मैत्री करा. पण मला तसे काही नको. दुसरा कोणी असता तर भुलला असता. मला नको तो रुपया. मी माझ्या कुटुंबाला सांगून आलोय स्वाभिमानाने जगा. पोराला सांगितले धाडसाने पुढे चला. मी समाजासाठी गेलो तर पुढे गाडा चालव. जातीची प्रतिष्ठा कमी होऊन देऊ नका," असं आवाहन जरांगेंनी केलं.
"सलाईन घेतले की सरकार बिनधास्त होते. सलाईन सोडली की टेन्शनमध्ये येते. ज्याला कोणी वस्ताद नाही. ज्याला कोणी बाप नाही त्याचा बाप आहे मी. चांगल्या चांगल्याची जिरवली आहे. उपोषणात दौरा चांगला नाही. त्रास होत असल्याने दौरा रद्द करू शकतो. आरक्षण महत्त्वाचे आहे. दौरा महत्त्वाचा नाही. खोपोलीपर्यंत जायचे म्हणजे माणूस जेवण खाऊन असला पाहिजे. मला पुढचा दौरा आता शक्य होत नाही. मी पाटोद्यातून पोलिसांना सांगून मुंबईला जाईल. मी उपोषणात दौरा करू शकत नाही. जर पोटातली आग कमी झाली तर येतो पण ती कमी नाही झाली तर कसा येऊ? मी आराम करतो. सकाळी पुन्हा भेटू," असं म्हणत जरांगेंनी आपलं भाषण संपवलं