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Explained: रात्री 2 वाजता जरांगेंनी घेतली सभा, हजारो मराठ्यांच्या गर्दीसमोर नेमकं काय म्हणाले? आंदोलनाला कलाटणी? 'मी मरेन पण तुम्हाला...'

मुंबईच्या दिशेने निघालेला मनोज जरांगे पाटलांचा ताफा रात्री दीडच्या सुमारास पाटोद्यात पोहोचला. त्यांनी रात्री दोन वाजता हजारोंच्या जनसमुदायाला संबोधित करताना काय म्हटलंय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 16, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:22 AM IST
Explained: रात्री 2 वाजता जरांगेंनी घेतली सभा, हजारो मराठ्यांच्या गर्दीसमोर नेमकं काय म्हणाले? आंदोलनाला कलाटणी? 'मी मरेन पण तुम्हाला...'
Image Credit: जरांगेंच्या समर्थनार्थ मोठी गर्दी

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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