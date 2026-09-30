Explained: जरांगेंनी परत केली ₹2 कोटींची Defender; 'या' भीतीने तडकाफडकी घेतला निर्णय? मूळ मालक कोण? ED कनेक्शन काय?

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना वापरण्यासाठी देण्यात आलेली डिफेंडर मूळ मालकाला परत करण्यात आली आहे. काल रात्री उशिरा जरांगे त्यांच्या अंकुशनगर येथील राहत्या घरी दाखल झाल्यानंतर ही गाडी मूळ मालकाला परत करण्यात आली. जरांगे यांच्या ताब्यात असणाऱ्या डिफेंडर वरून जरांगे यांच्यावर टीकेची मोठी झोड उठली होती. मात्र आता जरांगेंनी ही गाडी परत केल्यानंतरही त्यांनी एका विशेष भीती पोटी गाडी परत केल्याची टीका होताना दिसत आहे. नेमकं हे सारं प्रकरण काय आहे पाहूयात....
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना त्यांच्या पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यात वापरण्यासाठी मिळालेली डिफेंडर गाडी राज्यभरात चर्चेचा मोठा विषय बनली होती. या गाडीच्या मूळ मालक असलेले सोलापूर जिल्ह्यातील मराठा आंदोलक आणि सोन्या-चांदीचे मोठे व्यावसायिक असलेले व्यापारी सुभाष भोसले यांनी जरांगेंना ही गाडी वापरण्यासाठी दिली होती. मात्र जरांगे यांच्या ताफ्यात ही गाडी येताच ओबीसी नेत्यांनी जरांगे यांच्यावर हल्ला चढवायला सुरुवात केली आणि जरांगे टिकेचे धनी बनले. असलं तरीही अनेक दिवस ही गाडी जरांगे यांच्या ताफ्यात राहिली. त्यामुळे हजारो मराठा आंदोलकांनी या गाडी सोबत सेल्फी आणि फोटो काढण्याचा आनंद लुटत जरांगेंना ही गाडी वापरण्यासाठी दिल्यानं भोसले यांचे आभार मानले. मात्र काल जरांगे यांना छत्रपती संभाजीनगरच्या खाजगी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला. याच गाडीने जरांगे अंतरवालीत पोहचले. अंतरवालीत त्यांनी मराठा आंदोलकांना संबोधित केलं. त्यानंतर ते थेट त्यांच्या राहत्या घरी अंकुशनगर येथे पोहचले. घरी त्यांचं औक्षण झालं आणि त्यांनंतर ही डिफेंडर गाडी मूळ मालक असलेल्या सुभाष भोसलेंच्या ताब्यात देण्यात आली. जरांगे यांचे सहकारी असलेल्या गंगाधर काळकुटे यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
जरांगे मराठा समाजासाठी निःस्वार्थीपणाने लढतात. वारंवार ते प्रवासादरम्यान थकतात तसंच आजारी देखील पडतात त्यामुळे त्यांना प्रवास सोयीचा व्हावा यासाठी सुभाष भोसलेंनी ही गाडी जरांगे यांना दिल्याच सांगितलं जातं. भोसले सोन्या चांदीचे व्यापारी आहेत. कोलकात्यात देखील त्यांचं दुकान असून या दुकानात अलीकडेच ईडीची धाड पडल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या गाडीचा मूळ मालक असलेल्या भोसलेंना आपल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून जरांगेंनीच ही गाडी परत घेऊन जावी असा निरोप भोसलेंना दिला होता. त्यामुळे भोसलेंनी काल रात्री उशिरा ही गाडी पुन्हा त्यांच्या ताब्यात घेतल्याचं सांगितलं जातंय. दरम्यान, परवाच जरांगे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप जरांगे यांनी सरकारवर केला. आपल्याला त्रास देण्यासाठी सहकाऱ्यांची देखील चौकशी केली जात असल्याचा जरांगे यांनी म्हटलं होतं.
दरम्यान, गाडीच्या मूळ मालकाची चौकशी लागल्यानं जरांगेंच्या पायाखालची वाळू सरकल्याने त्याचं भीतीने जरांगे यांनी ही गाडी मूळ मालकाला परत केल्याचा आरोप ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारेंनी केला आहे. गाडी मालकाची लागलेली चौकशी आपल्यापर्यंत येईल या धास्तीपोटीच जरांगेंनी गाडी परत केली. त्यामुळे तपास संस्थांनी या प्रकरणाची कसून चौकशी करण्याची मागणी वाघमारेंनी केली आहे.
जरांगेंच्या ताब्यात असलेल्या डिफेंडर गाडीवरून मनोज जरांगे पाटील राज्यभरात ओबीसी नेत्यांकडून टिकेचे धनी ठरले. जरांगेंनी 2 कोटींची गाडी विकत घेण्यासाठी पैसे आणले कुठून असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.मात्र आता मूळ मालकाच्या ताब्यात ही गाडी देण्यात आल्यानं जरांगे यांच्यावरील आरोप कमी होतील अशीच अपेक्षा मराठा आंदोलकांकडून व्यक्त होताना दिसून येत आहे.
मनोज जरांगेंविरुद्ध सुरु असलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, जरांगेंच्या समर्थनासाठी सांगलीतला मराठा समाज सरसावला आहे. पलूस तालुक्यातल्या आंधळी येथील मराठा समाज बांधवांकडून मनोज जरांगे-पाटलांच्या समर्थनार्थ आंदोलन करण्यात आले आहे. मनोज जरांगे पाटलांवर सुरू असलेल्या आरोप आणि टीकेच्या विरोधात मराठा समाज बांधवांकडून निदर्शने करत आरोप करणाऱ्यांचा निषेध नोंदवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मनोज जरांगेंच्या पाटलांच्या पोस्टरला दुग्धाभिषेक घालून मराठा समाज मनोज-जरांगे पाटलांच्या पाठीशी ठाम असल्याची जाहीर केलं.