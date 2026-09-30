Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /Explained: जरांगेंनी परत केली ₹2 कोटींची Defender; या भीतीने तडकाफडकी घेतला निर्णय? मूळ मालक कोण? ED कनेक्शन काय?

Explained: जरांगेंनी परत केली ₹2 कोटींची Defender; 'या' भीतीने तडकाफडकी घेतला निर्णय? मूळ मालक कोण? ED कनेक्शन काय?

जरांगेंच्या ताब्यात असलेल्या डिफेंडर गाडीवरून मनोज जरांगे पाटील राज्यभरात ओबीसी नेत्यांकडून टिकेचे धनी ठरले. आता डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर घरी परतल्यानंतर जरांगेंनी ही कार मूळ मालकाकडे परत केली आहे. यामागे एक कनेक्शन असल्याचं सांगितलं जातंय. जाणून घ्या याबद्दलच...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 30, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 03:13 PM IST
Explained: जरांगेंनी परत केली ₹2 कोटींची Defender; 'या' भीतीने तडकाफडकी घेतला निर्णय? मूळ मालक कोण? ED कनेक्शन काय?
Image Credit: मंगळवारी रात्री जरांगेंनी परत केली ही कार (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुंबईत वृद्धाचा मृतदेह ४ वर्षे ठेवला फ्रीझरमध्ये, तीव्र दुर्गंधी अन्...मुलीच्या ‘त्या’ कृतीने पोलीसही चक्रावले, कारण जाणून बसेल धक्का
2
3
4
5