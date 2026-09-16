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  • /Explained: उपोषणाच्या 19 व्या दिवशी जरांगेंची प्रकृती खालावली; 19 दिवस उपाशी राहिल्यास शरीरात कोणते बदल होतात? कोणत्या अवयवांवर काय गंभीर परिणाम होतो?

Explained: उपोषणाच्या 19 व्या दिवशी जरांगेंची प्रकृती खालावली; 19 दिवस उपाशी राहिल्यास शरीरात कोणते बदल होतात? कोणत्या अवयवांवर काय गंभीर परिणाम होतो?

मनोज जरांगे पाटील हे मागील 19 दिवसांपासून उपोषण करत असून त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली आहे. 19 दिवस उपाशी राहिल्यानंतर शरीरामध्ये नक्की काय बदल होतात ते पाहूयात..

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 16, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:22 PM IST
Explained: उपोषणाच्या 19 व्या दिवशी जरांगेंची प्रकृती खालावली; 19 दिवस उपाशी राहिल्यास शरीरात कोणते बदल होतात? कोणत्या अवयवांवर काय गंभीर परिणाम होतो?
Image Credit: जरांगेंनी उपचार घ्यावेत असा डॉक्टरांचा सल्ला (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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Explained: उपोषणाच्या 19 व्या दिवशी जरांगेंची प्रकृती खालावली; 19 दिवस उपाशी राहिल्यास शरीरात कोणते बदल होतात? कोणत्या अवयवांवर काय गंभीर परिणाम होतो?
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