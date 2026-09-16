/Explained: उपोषणाच्या 19 व्या दिवशी जरांगेंची प्रकृती खालावली; 19 दिवस उपाशी राहिल्यास शरीरात कोणते बदल होतात? कोणत्या अवयवांवर काय गंभीर परिणाम होतो?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 19 वा दिवस आहे. मनोज जरांगे पाटलांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांनी रात्री दोन वाजता बीडच्या पाटोदा अगदी मंचावर आडवं पडून भाषण करत उपस्थित हजारो मराठा समर्थकांना संबोधित केलं. मात्र सकाळी त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली आहे. 19 दिवस उपाशी राहिल्यानंतर शरीरामध्ये नेमके काय बदल होतात, प्रकृतीला कशाप्रकारचा धोका असतो ते जाणून घेऊयात...
जरांगे दुपारी सव्वा बाराच्या सुमारासही मंचावर झोपून आहेत. डॉक्टरांनी रात्री 3 वाजता जरांगे यांची तपासणी केली होती. मात्र आता जरांगेंनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनाही तपासणी करण्यास नकार दिला आहे. सकाळपासून जरांगे यांची तब्बेत खालावली आहे. बीडचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ सतीश सोळंके यांनी इशारा देताना, जरांगे यांनी उपचार न घेतल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते असं म्हटलं आहे. आम्ही उपचार घेण्याची विनंती केली पण जरांगे ऐकायला तयार नाहीत असं डॉक्टरांनी म्हटलं आहे. जरांगे यांनी उपचार घ्यावेत असं आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी केलं आहे.
रात्री दोन वाजता जरांगेंनी घेतलेल्या सभेमध्ये स्वत:च्या प्रकृतीबद्दल समर्थकांना माहिती दिली. "आज उपोषणाचा अठरावा दिवस आहे. सलाईन घेतले म्हणून बरे वाटले. पण 12 तारखेला सलाईन सोडले तेव्हापासून पुन्हा त्रास होत आहे. यापूर्वी मुंबईला जाताना दोन वेळा रस्त्याने मी तुम्हाला पाहून हात वर करायचो. त्यावेळी मी तेथे उपोषण केले. आज मला हातपाय हलवता येत नाही. सलाईन घेतले की सरकार बिनधास्त होते. सलाईन सोडली की टेन्शनमध्ये येते." असं जरांगे म्हणाले. तसेच, "उपोषणात दौरा चांगला नाही. त्रास होत असल्याने दौरा रद्द करू शकतो. आरक्षण महत्त्वाचे आहे. दौरा महत्त्वाचा नाही. खोपोलीपर्यंत जायचे म्हणजे माणूस जेवण खाऊन असला पाहिजे. मला पुढचा दौरा आता शक्य होत नाही. मी पाटोद्यातून पोलिसांना सांगून मुंबईला जाईल. मी उपोषणात दौरा करू शकत नाही. जर पोटातली आग कमी झाली तर येतो पण ती कमी नाही झाली तर कसा येऊ? मी आराम करतो. सकाळी पुन्हा भेटू," असं म्हणत जरांगेंनी आपलं भाषण संपवलं.
19 दिवस सामान्यतः पाणी पिऊन, अन्न न घेता उपाशी राहिल्यास शरीर वेगवेगळ्या टप्प्यांत ऊर्जा स्त्रोत बदलते. अशा प्रकारे दिर्घकाळ उपाशी राहण्याचा प्रकार फक्त वैद्यकीय देखरेखीखालीच करावा असं सांगितलं जातं. स्वतःहून असे करणे धोकादायक ठरू शकते.
पहिल्या एक ते दोन दिवसात
यकृतातील ग्लायकोजन संपते. शरीर ऊर्जा तयार करण्यासाठी ग्लुकोजऐवजी चरबी वापरू लागते. मुख्यतः पाणी आणि ग्लायकोजनमधून ऊर्जा मिळते. वजन कमी होते. भूक, चिडचिडेपणा, थकवा जाणवतो. रक्तातील साखर कमी होते.
तीन ते चार दिवसांमध्ये
पूर्ण कीटोसिस सुरू होते. शरीरातील कार्बोहायड्रेट्समधील ग्लुकोजऐवजी साठवलेल्या चरबीमधून ऊर्जा निर्मिती केली जाते त्याला कीटोसिस म्हणतात. शरीर मुख्यतः चरबी जाळून कीटोन बनवते. ग्लुकोजऐवजी चरबी जाळून ऊर्जा मिळवली जाते तेव्हा लिव्हरमध्ये जे घटक तयार होते त्याला कीटोन म्हणतात. यामुळे शरीरातील कीटोन पातळी वाढते आणि मेंदूला ऊर्जा देते. ऑटोफॅजी (जुने पेशी घटक साफ करण्याचं प्रमाणे) वाढते. अनेकदा भूक कमी होते. सिस्टेमिक बदल (रक्तातील अनेक प्रथिनांची स्थिती) तीन दिवसांनंतर स्पष्ट होते.
पाच ते दहा दिवस
चरबी जाळणे म्हणजेच फॅट बर्निंग सुरू राहते. इंसुलिन पातळी 65 ते 80 % पर्यंत कमी होऊ शकते. रक्तदाब सामान्यतः कमी होतो. स्नायू प्रथिने सुरुवातीला थोडी तुटतात, नंतर कीटोन्स वाढल्यावर शरीर स्नायू वाचवण्याचा प्रयत्न करते. चयापचय दर थोडा कमी होऊ शकतो.
10 ते 18 आणि पुढील दिवसांमध्ये
सुमारे 7 ते 10 टक्के वजन कमी होते. वजन कमी होण्यापैकी मोठा भाग सुरुवातीला पाणी + ग्लायकोजनचा असतो. नंतर चरबी आणि काही प्रमाणात स्नायूचं वजन कमी होतं. रक्तातील कीटोन पातळी खूप वाढते. युरिक अॅसिड वाढू शकते. विश्रांतीच्या वेळी ऊर्जा खर्च कमी होतो. एवढ्या प्रदीर्घ उपवासानंतर यकृताचे आकारमान कमी होऊ शकते.
तीन ते पाच दिवसांपेक्षा जास्त उपवास वैद्यकीय देखरेखीशिवाय करू नये असा सल्ला दिला जातो. त्यात मधुमेह, हृदयविकार, किडनी समस्या, कमी वजन, गर्भधारणा किंवा काही औषधे घेणाऱ्यांनी तर अजिबात दिर्घकाळ उपवास करू नये असं सांगितलं जातं. एवढ्या दिर्घकाळ उपवास केल्यानंतर शरीरामध्ये खालील बदल होतात
> शरीरामधील सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियमचं प्रमाण बिघडतं.
> चक्कर येणे, रक्तदाब कमी होण्यासारखा त्रास जाणवतो.
> थकवा जाणवतो.
> हृदयाच्या ठोक्यांची गती बिघडू शकते, अशक्तपणा येऊ शकतो.
> डिहायड्रेशनचा त्रास जाणवू शकतो.
> स्नायू कमी होतात.