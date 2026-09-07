/Explained: मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा 10 वा दिवस, विखे पाटलांची महत्त्वाची बैठक, काय घडलं नेमकं?

कुणबी नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मिळालेल्या नोंदी गाव पातळीवर लावण्याबाबत आज राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली, मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त या बैठकीत होते. गाव पातळीवर सगळ्याच ठिकाणी नोंदी लावण्याबाबतच्या सूचना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या आहेत. जरांगे यांच्य़ा उपोषणाचा दहावा दिवस सुरू आहे त्यामुळे सरकारचे ही चांगलीच धावपळ सुरू असल्याचं या निमित्ताने आपल्याला म्हणता येईल.
मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू आहे आज दहावा दिवस आहे, काही दिवसांपूर्वी शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांना भेटलं होतं मात्र त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं नव्हतं. त्यानंतर सरकारने आता बैठकांचा सपाटा लावला आहे. आज विखे पाटलांनी मराठवाड्यातील सर्वच अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत.
महत्वाचं म्हणजे संभाजीनगर जिल्ह्यातील सर्व नोंदी मोबाईलवर पाहता येणार, संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेबसाईटवर सर्व नोंदी टाकल्याची माहिती दिली. या सोबतच गावपातळीवर जिथे जिथे ज्या गावच्या नोंदी सापडल्या, तिथे ग्रामपंचायत स्तरावर त्या लावण्यात येणार असल्याचे सांगितलं आहे.
एकूण 58 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्याप्रमाणे प्रमाणपत्र वितरण करणे त्यातील मराठवाड्यात 50,000 नोंदी आहेत, यावरून आजपर्यंत साडेतीन लाख कुणबी प्रमाणपत्र दिले गेले आहेत. हैदराबाद गॅजेटच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी SOP करून देण्यात आली आहे. त्या SOP च्या नुसार वंशावळ आणि नातेसंबंध जोडून सिद्ध झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र वितरित केले जाणार आहे
प्रमाणपत्र कसे वितरित करायचं या अनुषंगाने कायदा आहे. त्यानुसारच प्रमाणपत्र वितरित केले जात आहे. प्रमाणपत्र मिळण्यात ज्या अडीअडचणी असतात. त्या संदर्भात कुणालाही जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अडचण येत असेल तर नोडल ऑफिसर काम करणार आहे
>> 10 सप्टेंबर पासून 17 सप्टेंबर पर्यंत मंडळ स्तरावर विशेष शिबिराचे आयोजन करून प्रमाणपत्र वितरित केल जाणार आहे.
>> प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी सर्व कागदपत्र जोडणे बंधनकारक असणार आहे
>> कुणबी नोंदी कुठे शोधायच्या त्याबाबत आठही जिल्ह्यात वेबसाईटवर माहिती असेल. 8200 ग्रामपंचायत पैकी 1 हजार 800 ग्रामपंचायतीमध्ये या नोंदी सापडल्या आहेत
नातेसंबंध सिद्ध करता येईल त्या पद्धतीने सगळे कागदपत्र जोडून SDM अर्ज सादर केल्यानंतर प्रमाणपत्र दिल जाईल. सर्टिफिकेट मिळाल्या नंतर कास्ट व्हॅलिडिटी रिजेक्ट होते, त्याचा मुख्य कारण म्हणजे नातेसंबंध सिद्ध न करणे त्याबाबत एक sop तयार करून दिली आहे त्या SOP नुसार कोणावरही अन्याय होणार नाही.
प्रतिज्ञापत्रात नातेसंबंध जुळवणे बंधनकारक आहे. ज्या ठिकाणी कुणबी नोंदी सापडले आहेत त्यांना प्रमाणपत्र वितरित केले जाणार आहे अशा सूचना देण्यात आल्या आहे. याबाबत बैठकीनंतर सर्व अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना या सूचना देण्यात आल्या असल्याची माहिती विभागीय आयुक्तांनी दिली..
जरांगे पाटलांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर शासन स्तरावर कारवाई सुरू असल्याची माहिती बैठकीनंतर विखे पाटलांनी दिली आहे. ज्या नोंदी सापडल्यात त्या पुढील तीन दिवसात ग्रामपंचायत मध्ये डिस्प्ले करणार.तर काही बाबतीत कायदेशीर गुंतागुंती असतात. त्यातूनही आपण मार्ग काढतोय.बहुतांश मुद्द्यांवर कार्यवाही झाली आहे. जे बाकी असतील त्यावरही कार्यवाही करू असे आश्वासन विखे पाटलांनी दिले.. तर आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला आहे.. दहा टक्के SEBC आरक्षणामुळे मराठा समाजातील मुलांचा फायदा झाला. ई डब्ल्यू एस मधून देखील SEBC मध्ये जाण्याची मुभा दिली. 95 टक्के मुलांनी SEBC ला प्राधान्य दिले, अशी माहिती विखे पाटलांनी दिली.
या बैठकीनंतर जरांगेंनी मात्र विखे पाटलांवर टीका केली आहे. ही त्यांची सगळ्यांची मिलीभगत आहे. मराठ्यांच आंदोलन कसे कोलमडेल हे त्यांना पहायचे आहे. म्हणून मराठ्यांना मि सावध केले आता आपली ताकद किती सरकारची ताकद हे बघायचे आहे. तो काहीही करू शकत नाही. विखेंना काय रोग आला काय? हैद्राबाद गॅझेटीयर नुसार आम्हाला जात प्रमाणपत्र पाहिजे. ते हे करत नाही. कोणत्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या त्याचे जीआर द्या असे, आव्हान जरांगेनी सरकारला दिले आहे.
सरकार दिलेल्या आश्वासनावर कार्यवाही करत आहे. जरांगे मात्र सरकारच्या या कार्यवाहीवर समाधानी नाही आणि ते मुंबईला जाण्याचे भाषा करत आहे. त्यामुळे आंदोलनाबाबत कुठलीही तडजोड होताना दिसत नाहीये. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मनोज जरांगे मुंबईत जाऊन मोठा आंदोलन करणार का की सरकारच्या उपाययोजनावर त्यांचा समाधान होईल याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.