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Explained: मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा 10 वा दिवस, विखे पाटलांची महत्त्वाची बैठक, काय घडलं नेमकं?

कुणबी नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मिळालेल्या नोंदी गाव पातळीवर लावण्याबाबत आज राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 07, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:14 PM IST
Explained: मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा 10 वा दिवस, विखे पाटलांची महत्त्वाची बैठक, काय घडलं नेमकं?
Image Credit: maratha reservation

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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