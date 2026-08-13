/Explained: नांदेडमध्ये माजी उपमुख्यमंत्र्यांवर हल्ला करणारा जसपाल सिंग कोण आहे? पुणे कनेक्शन उघड

नांदेडमधील एका गुरुद्वारात शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला दुपारी 1.45 च्या सुमारास 'गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत' येथे झाला. सुखबीर सिंग बादल येथे कुटुंबासह भेट देण्यासाठी गेले होते. हल्ल्यात बादल यांच्या उजव्या हाताला किरकोळ दुखापत झाली असून, त्यांना उपचारासाठी तातडीने एका खाजगी रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यांच्यावर 'यशोसाई हॉस्पिटल'मध्ये उपचार सुरू असून सध्या त्यांना कोणताही धोका नाही.
बादल यांच्या सुरक्षा ताफ्यात तैनात असलेले पोलीस निरीक्षक संतोष केंद्रेही हल्ल्यात जखमी झाले आहेत. बादल यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करताना त्यांना किरकोळ दुखापत झाली.
हल्ला झाल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ आरोपीला अटक केली आहे. आरोपीची ओळख पटली असून, त्याचं नाव जसपाल सिंग आहे. तो निहंग आहे. विशेष म्हणजे जसपाल सिंग वकील आहे. 62 वर्षीय जसपालसिंग मुळचा पुणे येथील असून पुणे न्यायालयात वकिली करत होता. / मागील 2 वर्षांपासून नांदेड जवळील मुगट येथील मातासाब गुरुद्वारात तो सेवा करत आहे. आज सुखबीर सिंग बादल मातासाब गुरुद्वारातुन दर्शन बाहेर पडताच त्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. यानंतर जसपाल सिंगला जागेवरूनच अटक करण्यात आली. पोलिसांकडून त्याची चौकशी केली जात असून, हल्ल्याचं नेमकं कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
Nanded, Maharashtra - Shiromani Akali Dal (SAD) President and former Punjab Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal attacked inside Mata Sahib Gurdwara in Nanded. Badal sustained an injury to his hand and has been admitted to a private hospital for treatment. pic.twitter.com/PnrLhX3K7U— Shivraj Yadav | शिवराज यादव (@shiva_shivraj) August 13, 2026
यशोसई रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सांगितले की, हल्ल्यात सुखबीर सिंग बादल यांच्या हाताला दुखापत झाली असून, तीन वरिष्ठ सर्जनची टीम त्यांच्यावर उपचार करत आहे. त्यांचा रक्तदाब वाढलेला आढळल्यामुळे, ॲनेस्थेशिया देऊन शस्त्रक्रिया करण्यात येत असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.
परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कार्डिले, पोलीस अधीक्षक निलाभ रोहन, पोलीस महानिरीक्षक आणि सिव्हिल सर्जन यांच्यासह जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी रुग्णालयात उपस्थित होते.
या घटनेनंतर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेडच्या पोलीस अधीक्षकांकडून सविस्तर अहवाल मागवला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्ल्यानंतर आरोपीला त्वरित अटक करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना या हल्ल्यामागील हेतूचा तपास करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. सुखबीर सिंग बादल यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने (CMO) दिलेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांनी सुखबीर सिंग बादल यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला आणि हल्ल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.
पक्षाच्या नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही बादल यांच्या पत्नी हरसिमरत कौर बादल यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आणि हल्ल्यानंतर बादल यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सुखबीर सिंग बादल यांच्या पत्नी व खासदार हरसिमरत कौर बादल यांच्याशी फोनवरून संवाद साधून विचारपूस केली. या संभाषणादरम्यान, त्यांनी सुखबीर सिंग बादल यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली असून ते लवकरात लवकर पूर्णपणे स्वस्थ व्हावेत अशी प्रार्थना व्यक्त केली. तसेच "या हल्ल्यातील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही. हल्लेखोरांवर लवकरात लवकर आणि अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असे ठोस आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी कौर यांना दिले.
या घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नांदेडच्या पोलीस अधीक्षकांशी (SP) थेट संपर्क साधून परिस्थितीचा आढावा घेतला. घटनेचा सखोल तपास करून सुरक्षेतील त्रुटी तपासण्याचे आणि या कृत्यामागे असलेल्या सर्व आरोपींवर कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.
शिरोमणी अकाली दलाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव तलवार यांनी ही सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी सांगितले की, सुखबीर सिंग बादल गुरुद्वारात नतमस्तक होण्यासाठी जात असताना त्यांच्यावर हा हल्ला झाला. बादल यांच्या हाताला दुखापत झाली असून, त्यांचा बचाव करताना त्यांचा सुरक्षा अधिकारीही जखमी झाल्याचे वृत्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तलवार यांनी या हल्ल्याचे वर्णन केवळ बादल यांच्यावरीलच नव्हे, तर पंजाबच्या एकता आणि अखंडतेवरील हल्ला असे केले. बादल हे पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री असून त्यांना 'झेड प्लस' (Z+) सुरक्षा कवच आहे, हे नमूद करत त्यांनी या घटनेमुळे सुरक्षा व्यवस्थेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाल्याचे म्हटले.
भाजप नेते रवनीत सिंग बिट्टू यांनीही या हल्ल्याचा निषेध केला. त्यांनी हा प्रकार पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आणि लोकशाही समाजात हिंसेला स्थान नसल्याचे सांगितले. लोकशाहीत राजकीय मतभेद असणे स्वाभाविक असले, तरी त्या आधारे हिंसाचाराचे समर्थन कधीच केले जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यांनी जनतेला शांतता राखण्याचे आणि लोकशाही मूल्ये व कायद्याचे राज्य जपण्याचे आवाहन केले.