साठेबाजीमुळे मराठवाड्यातील शेतकरी संकटात, ऐन पेरणीच्या काळात खतांची टंचाई

नितेश महाजन, प्रतिनिधी, जालना : मराठवाड्यातील जालना,परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ऐन पेरणीच्या काळात खत टंचाईच्या समस्येला सामोरं जावं लागतंय. तर काही ठिकाणी खतांचं लिंकिंग होत असल्याचं समोर आलंय. आधीच उशिरा आलेला पाऊस आणि त्यात खतांची टंचाई यामुळं शेतकरी अडचणीत सापडलाय.
मराठवाड्यात तीन दिवसांपूर्वी चांगला पाऊस झालाय. त्यामुळं शेतकरी पेरणी आणि लागवडीच्या कामात व्यस्त झालाय. मात्र ज्या पिकांच्या पेरणीसाठी डीएपी आणि युरिया खतांची आवश्यकता आहे, त्याच खतांची सध्या जालना, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यात टंचाई असल्याचं समोर आलंय.
मराठवाड्यांचा खतांची टंचाई
परभणीत 16 हजार टन कमी पुरवठा
परभणी जिल्ह्यात सरासरी खतांचा वापर 1 लाख 12 हजार 11 टन आहे.
पण, मागणीच्या तुलनेत 16 हजार 650 टन कमी खतं मंजूर झालीयेत.
यातही युरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटॅश, डीएपी ही खते कमी तर संयुक्त खते जास्त आली
जालन्यात डीएपीसोबत युरियाची सक्ती
जालना जिल्ह्याला 3 लाख 9 हजार 119 मेट्रीक टन खताची गरज आहे
सध्या मात्र 2 लाख 9 हजार 241 मेट्रीक टन साठा उपलब्ध आहे
सध्या प्रामुख्याने युरिया, डीएपी या खतांचा तुटवडा जाणवतो आहे.
त्यातही 2 हजार 200 रुपयांच्या डीएपीसोबत 730 रुपयांचे सल्फर
किंवा 550 रुपयांचा लिक्विड युरिया दिला जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे
हिंगोलीत डीएपी खताची टंचाई
खरिपासाठी जिल्ह्यात सरासरी 81 हजार मेट्रीक टन खतांचा वापर केला जातो.
त्यानुसार आयुक्त कार्यालयानं 98 हजार मेट्रीक टनाचे आवंटन मंजूर केलंय.
मात्र कृषी केंद्र चालकांकडे डीएपी आणि युरिया उपलब्ध नाहीय
त्यामुळं सरकारनं डीएपी खतांचा साठा उपलब्ध करून देण्याची मागणी कृषी केंद्र चालक करतायेत
दरम्यान जालना जिल्ह्यातील खत टंचाई बरोबरच खतांच्या लिंकींग वरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झालीय. कृषी विभागानं साठेबाजी करणाऱ्यावर कारवाई न केल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं खतांच्या गोडाऊनवर धाडी टाकण्याचा इशारा दिलाय.
ऐन पेरणीच्या हंगामात डीएपी आणि युरीया ही महत्वाची खतं मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांसमोर पेरणी करावी कशी? असा प्रश्न उभा राहिलाय. आधी पाऊस आणि आता खत टंचाईमुळे शेतकरी हतबल झालाय.