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तुकाराम मुंढे अडचणीत? FDA च्या अधिकाऱ्यांनीच केली तक्रार, पत्रात म्हणाले 'मागच्या एक महिन्यापासून....'

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात त्यांच्याच विभागातील कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली आहे. प्रयोगशाळेतील तब्बल २९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 30, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:12 AM IST
तुकाराम मुंढे अडचणीत? FDA च्या अधिकाऱ्यांनीच केली तक्रार, पत्रात म्हणाले 'मागच्या एक महिन्यापासून....'
Image Credit: तुकाराम मुंढेंविरोधात FDA कर्मचाऱ्यांची तक्रार

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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