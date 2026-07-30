तुकाराम मुंढे अडचणीत? FDA च्या अधिकाऱ्यांनीच केली तक्रार, पत्रात म्हणाले 'मागच्या एक महिन्यापासून....'

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात खात्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या राज्य अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी ही तक्रार केली आहे. प्रयोगशाळेचे सहसंचालक तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी नाराजी जाहीर केली आहे. तब्बल 29 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे.
15 जुलै रोजी पाठवण्यात आलेल्या या निवेदनात दोन शिफ्टमध्ये काम करण्याचा निर्णय, शनिवार-रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी कामाचे आदेश, रिक्त पदांमुळे वाढलेला कामाचा ताण आणि त्यामुळे नमुन्यांच्या तपासणीच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या तक्रारपत्रावर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सह्याही आहेत.
प्रति,
मा. ना. नरहरी झिरवाळ साहेब
मंत्री महोदय, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.
(मार्फत : विहीत मार्गाने सविनय सादर)
विषय : अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळांमधील कार्यालयीन वेळेत करण्यात आलेला बदल (शिफ्ट डयुटी) रद्द करून शासन निर्णयानुसार पूर्ववत कार्यालयीन वेळ व शासकीय सुट्टया लागू करण्याबाबत.
महोदय,
आम्ही अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र शासन येथील अधिकारी/कर्मचारी आपल्या निदर्शनास पुढील बाबी आदरपूर्वक सादर करत आहोत. महाराष्ट्र शासनाच्या विद्यमान शासन निर्णयानुसार प्रयोगशाळेची कार्यालयीन वेळ सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ अशी निश्चित करण्यात आलेली आहे. तथापि, मागील एक महिन्यांपासून माननीय आयुक्त महोदय यांच्या निर्देशानुसार प्रयोगशाळेचे कामकाज दोन शिफ्टमध्ये सुरू करण्यात आले असून, त्या अनुक्रमे सकाळी ७.०० ते दुपारी ३.०० आणि दुपारी १२.०० ते रात्री ८.०० अशा आहेत. कर्मचारी व अधिकारी यांना दर शनिवारी कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत आदेशित केले आहे. तसेच पुर्वपरवानगीशिवाय कोणतीही रजा उपभोगु नये असे आदेशित करण्यात आलेले आहे.
विभागाच्या हिताचा विचार करून व प्रलंबित नमुन्यांचा निपटारा करण्याच्या उद्देशाने या नव्या कार्यपद्धतीस पूर्ण सहकार्य केले आहे. मागील १ महिन्यांमध्ये उपलब्ध मनुष्यबळाच्या मर्यादा असूनही विश्लेषण क्षमतेपेक्षा अधिकचे काम केले आहे. त्यानुसार प्रयोगशाळेने आणि प्रत्येक अधिकारी कर्मचाऱ्याने जास्त नमुने विश्लेषित केलेले आहेत. अनेक वेळा नियमित कार्यालयीन वेळेपेक्षा अधिक वेळ कार्यालयात थांबून काम केले आहे. तसेच शासकीय सुट्ट्या, सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीदेखील कार्यालयात उपस्थित राहून जास्तीत जास्त नमुन्यांचे विश्लेषण पूर्ण केले आहे. तसेच आम्ही सर्व जण माहे-जुलै २०२६ या महिन्यात देखील वरील प्रमाणे शिफ्ट मध्ये काम करून प्रशासनाला पुर्णपणे सहकार्य करू व जास्तीत जास्त नमुने विश्लेषित करू अशी ग्वाही देतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून सहकार्याचा अभाव आहे, असा कोणताही समज होऊ नये ही नम्र विनंती.
औषध चाचणी प्रयोगशाळेमध्ये औषधांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण भारतीय औषध संहिता (IP), ब्रिटिश औषध संहिता (BP), युनायटेड स्टेट्स औषध संहिता (USP) तसेच इतर मान्यताप्राप्त मानकांनुसार केले जाते. गेल्या सुमारे वीस वर्षांत IP, BP, USP इत्यादी मानकांमध्ये वारंवार सुधारणा झाल्यामुळे अनेक चाचण्या अत्याधुनिक उपकरणांवर आधारित झालेल्या आहेत. परिणामी प्रत्येक नमुन्याच्या विश्लेषणासाठी अधिक वेळ लागतो. त्यामुळे एका विश्लेषकाकडून प्रतिमहिना सरासरी केवळ १२ ते १४ औषध नमुन्यांचेच गुणवत्तापुर्ण विश्लेषण करणे शक्य होते.
अन्न चाचणी प्रयोगशाळेसाठी FSSAI यांनी प्रकाशित केलेल्या Standards Specifcations for Setting up of Basic Food Laboratory २०२१ च्या Advisory नुसार उपलब्ध मनुष्यबळ व संसाधनांच्या आधारे एका विश्लेषकाकडून प्रतिमहिना सरासरी ४० ते ५० अन्न नमुन्यांचे विश्लेषण करता येते.
प्रत्यक्षात औषध निरीक्षक व अन्न सुरक्षा अधिकारी यांच्याकडून प्रयोगशाळेच्या विद्यमान विश्लेषण क्षमतेपेक्षा अधिक औषध व अन्न नमुने प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे नमुन्यांचे विश्लेषण वेळेत पूर्ण करणे कठीण होत असून प्रलंबित नमुन्यांची संख्या वाढत आहे. प्रलंबित नमुन्यांची संख्या कमी करण्यासाठी, नमुन्यांचे वेळेत विश्लेषण पूर्ण करण्यासाठी, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वेळेवर अहवाल उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच अन्न व औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण राखण्यासाठी प्रयोगशाळांमध्ये विश्लेषकांची संख्या वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे.
प्रयोगशाळेत उपलब्ध मनुष्यबळ मर्यादित असून प्रयोगशाळा सहाय्यक, सफाई कर्मचारी व इतर आवश्यक सहाय्यक कर्मचारी तसेच उपलब्ध संसाधने यांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे दोन शिफ्टमध्ये प्रभावीपणे कामकाज करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत केवळ कामकाजाची वेळ वाढविल्याने किंवा दोन शिफ्ट केल्याने नमुन्यांचे विश्लेषण अपेक्षित प्रमाणात वाढेलच असे नाही. उलट सातत्याने वाढलेले कामाचे तास आणि साप्ताहिक विश्रांतीचा अभाव यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. तसेच कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अडचणी निर्माण होत असून त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि पर्यायाने प्रयोगशाळेतील कामाच्या गुणवत्तेवरही होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, महाराष्ट्र शासनाच्या बहुतेक सर्व शासकीय कार्यालयांना तसेच सर्व शासकीय प्रयोगशाळांना शनिवार व रविवार साप्ताहिक सुट्टी असताना प्रयोगशाळेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शनिवारी देखील नियमित उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा आदेश अन्यायकारक व भेदभावपूर्ण वाटत असून कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे आपणास नम्र विनंती आहे की-
शासन निर्णयानुसार प्रयोगशाळेची कार्यालयीन वेळ पूर्ववत सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ अशी लागू करण्यात यावी.
सध्या लागू करण्यात आलेली दोन शिफ्टची कार्यपद्धती तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
महाराष्ट्र शासनाच्या इतर शासकीय कार्यालयांप्रमाणे प्रयोगशाळेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही शनिवार व रविवारच्या शासकीय सुट्ट्यांचा लाभ पूर्ववत देण्यात यावा.
प्रयोगशाळेचे काम अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात रिक्त पदे भरून पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात यावे.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मागील एक महिन्यामध्ये विभागाच्या हितासाठी केलेल्या अतिरिक्त कामाची, दिलेल्या अतिरिक्त वेळेची तसेच शासकीय व सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशी दिलेल्या सेवेची योग्य दखल घेण्यात यावी.