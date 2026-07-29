मोदींच्या पीएम पीक विमा योजनेकडे शेतकऱ्यांनी का फिरवली पाठ, जाणून घ्या

ज्ञानेश्वर पतंगे, धाराशिव : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला यंदा राज्यातील शेतकऱ्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाहीय. 2026 खरिप हंगामातील नोंदणीची आकडेवारी पाहिली तर राज्यात केवळ 48 टक्के पीक विमा नोंदणी झाल्याचं चित्र आहे. विशेष म्हणजे मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पीक विम्याकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचं दिसतंय.
खरीप हंगाम म्हटलं की अतिवृष्टी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक संकटांचा धोका आलाच. या संकटात पिकांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी पीक विमा महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र यंदा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या नोंदणीकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचा कल कमी झाल्याचं समोर आलं आहे
विभागनिहाय आकडेवारी पाहिली तर कोकण, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांची आकडेवारी उपलब्ध आहे. अनेक जिल्ह्यांत विमा संरक्षित क्षेत्र आणि एकूण विमा अर्ज यामध्ये मोठी तफावत दिसून येतेय. त्यामुळं पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद का कमी झाला? हा प्रश्न उपस्थित होतोय
विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील नांदेडमध्ये जवळपास 20 टक्के नोंदणी दिसत असली, तरी लातूरसारख्या जिल्ह्यात हा आकडा अवघा सव्वासहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. परभणी, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिवमध्येही नोंदणी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचं चित्र आहे
एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचं नुकसान वाढत असताना दुसरीकडे पीक विमा योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचं आकडेवारीतून दिसतंय. विमा भरूनही नुकसानभरपाई मिळण्यास होणारा विलंब, पंचनामे आणि क्लेमबाबतच्या तक्रारी.. यामुळं शेतकरी योजनेपासून दूर जातोय का? असा सवाल उपस्थित होतोय.