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नर्स नाही देवदूत! मध्यरात्री हॉस्पिटलला आग लागली अन्...; छ. संभाजीनगरमधलं थरारक CCTV फुटेज; कसा वाचला 9 बाळांचा जीव? पाहा Video

अमरावती येथील स्त्री रुग्णालयामध्ये व्हेंटिलेटरच्या स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत तीन नवजात बालकांच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणाला काहीच दिवस उलटले असताना संभाजीनगरमध्येही

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 04, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:42 AM IST
नर्स नाही देवदूत! मध्यरात्री हॉस्पिटलला आग लागली अन्...; छ. संभाजीनगरमधलं थरारक CCTV फुटेज; कसा वाचला 9 बाळांचा जीव? पाहा Video
Image Credit: Chhatrapati Sambhajinagar Asian Hospital Fire

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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नर्स नाही देवदूत! मध्यरात्री हॉस्पिटलला आग लागली अन्...; छ. संभाजीनगरमधलं थरारक CCTV फुटेज; कसा वाचला 9 बाळांचा जीव? पाहा Video
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