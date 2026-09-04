/नर्स नाही देवदूत! मध्यरात्री हॉस्पिटलला आग लागली अन्...; छ. संभाजीनगरमधलं थरारक CCTV फुटेज; कसा वाचला 9 बाळांचा जीव? पाहा Video

अमरावती येथील स्त्री रुग्णालयामध्ये व्हेंटिलेटरच्या स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत तीन नवजात बालकांच्या मृत्यूनंतर राज्यात खळबळ उडाली होती. या दुर्घटनेनंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अमारवतीची दुर्घटना थोडक्यात टळली आहे. एशियन रुग्णालयात मध्यरात्री हॉस्पिटलमध्ये भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. आकाशवाणी चौकातील एशियन हॉस्पिटलमध्ये पहाटे पावणे तीनच्या सुमारास ही आग लागली. हॉस्पिटलच्या लहान मुलांच्या अतिदक्षता विभागात म्हणजेच NICUमध्ये आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
रुग्णालयात आग लागली तेव्हा NICUमध्ये 9 बालकं उपचार घेत होती. एसीच्या शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याची प्राथमिक माहिती आहे. आग लागल्याचं समजताच अग्निशमन दल, पोलीस आणि हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांनी तातडीने बचावकार्य सुरू केलं.
सर्व ९ बालकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं.यातील ५ बालकांना घाटी रुग्णालयात, ३ बालकांना एमजीएम रुग्णालयात, तर एका बालकाला संजीवनी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं.
दरम्यान, आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 5 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या.अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करत अवघ्या 10 ते 15 मिनिटांत आगीवर नियंत्रण मिळवलं. यामुळे आग हॉस्पिटलच्या इतर भागात पसरण्याचा धोका टळला. महत्त्वाचं म्हणजे, ज्या पहिल्या मजल्यावर NICU आहे. तिथे एकूण 58 रुग्ण उपचार घेत होते. यामध्ये 9 NICUतील बालकं, जनरल विभागातील 36 आणि स्पेशल रूममधील 13 रुग्णांचा समावेश होता.
सर्व रुग्णांना सुरक्षितपणे हलवण्यात आलं. बचावकार्याला वेग देण्यासाठी तब्बल 30 रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. तर जवाहरनगर पोलीस आणि आरसीपीच्या जवानांनीही तातडीने घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केलं.
वेळीच मिळालेली माहिती, अग्निशमन दलाची तत्परता, आणि पोलीस, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची धावपळ यामुळे एशियन हॉस्पिटलमधील 9 चिमुकल्यांसह 58 रुग्णांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आलं आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमधील एशियन रुग्णालयाच्या नवजात शिशू विभागातील एसीमधून रात्री दोन वाजून दहा मिनिटांच्या सुमारास धूर निघत असल्याने नवजात शिशूंना दुसरीकडे हलवण्यात आले होते. या घटनेने रुग्णालयामध्ये काही काळ मोठे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते, यावर डॉक्टरांनी आता आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. घटना छोटी होती, मात्र खबरदारी म्हणून NICU मधील नवजात शिशूंसह आजूबाजूच्या वॉर्डमधील रुग्णांनाही रुग्णालयाच्या टीमने तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवले. रुग्णालयातील डॉक्टर, कर्मचारी, रुग्ण आणि नातेवाईक असेंब्ली पॉईंटवर जमा झाले आणि परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले.
सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही तसेच मोठे नुकसानही झाले नाही. नवजात शिशू विभागाची स्वच्छता आणि आवश्यक प्रक्रिया सध्या सुरू असून, सकाळी अकरा वाजेपर्यंत दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात आलेल्या रुग्णांना पुन्हा याच रुग्णालयात आणण्यात येणार आहे. त्यानंतर रुग्णालयाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार असल्याची माहिती डॉक्टर शोयब हाश्मी यांनी दिली.