/नांदेडमध्ये भीषण अपघातात 5 जण ठार! ट्रकच्या धडकेनंतर प्रवासी ऑटो रस्त्यावरुन दूर फेकली गेली; ट्रकचालक आतमध्ये अडकला

नांदेडमध्ये भीषण अपघात झाला आहे. भरधाव ट्रक आणि प्रवासी टाटा मॅजिक ऑटोची भीषण धडक होऊन हा अपघात झाला आहे. या अपघातात 5 जण ठार झाले असून, 10 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. नांदेड भोकर रोडवर वाकद जवळील सीताखंडी घाटात हा अपघात घडला आहे. धडक इतकी भीषण होती की, प्रवासी ऑटो रोडच्या बाजूला फेकली गेली. तसंच ट्रकचा चालक आतमध्येच अडकून पडला. चालकाला काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. तसंच जखमीना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संध्याकाळच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला. नांदेड - भोकर मार्गावर ट्रक आणि टाटा मॅजिक प्रवासी व्हॅनची धडक होऊन हा अपघात झाला. धडक इतकी जोरदार होती की, ऑटो रस्त्यावरुन अक्षरश: दूर फेकली गेली. तिचा चुराडा झाला होता. या अपघातात पाच जण जागीच ठार झाले तर 10 जण गंभीर जखमी झाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा ट्रक भोकरकडून नांदेडच्या दिशेने निघाला होता. यावेळी त्याने समोरुन येणाऱ्या टाटा मॅजिक प्रवासी व्हॅनला जोरदार धडक दिली. अपघातानंतर टाटा मॅजिक व्हॅनचा चक्काचूर झाला. दोन्ही वाहनांचा वेग जास्त असल्याने धडकही तितकीच जबर होती असं समजत आहे. प्रवासी व्हॅनमध्ये एकूण 15 जण प्रवास करते होते. अपघानंतर रस्त्यावर मृतदेह पडल्याची स्थिती होती.
अपघातानंतर तेथील स्थानिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली. तसंच पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. यानंतर पोलीस आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाले होते. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, उपचार सुरु आहेत. दरम्यान मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.