/नांदेडमध्ये पंजाबच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांवर जीवघेणा हल्ला; सुखबीर बादल यांच्यावर धारदार शस्त्राने वार, VIDEO आला समोर

नांदेडमध्ये शिरोमणी अकाली दलाचे (SAD) ज्येष्ठ नेते आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर हल्ला झाला आहे. या घटनेनंतर त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर वैद्यकीय देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत. हा हल्ला नांदेडमधील माता साहिब कौर परिसरातील एका गुरुद्वारात झाला. येथे एका निहंगाने धारदार शस्त्राने (कृपाण) त्यांच्यावर वार केला.
या घटनेत सुखबीर सिंग बादल यांच्या उजव्या हाताला दुखापत झाली असून, त्यांना 'यशोसाई रुग्णालयात' नेण्यात आलं आहे. हल्ल्यात सुखबीर सिंग बादल यांचा सुरक्षारक्षकही जखमी झाला आहे. सुखबीर सिंग बादल रुग्णालयात जात असतानाचा व्हिडीओ समोर आला आहे. व्हिडीओत त्यांना हाताला कपडा बांधलेला असून कपड्यांना रक्त लागलेलं दिसत आहे.
Nanded, Maharashtra - Shiromani Akali Dal (SAD) President and former Punjab Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal attacked inside Mata Sahib Gurdwara in Nanded. Badal sustained an injury to his hand and has been admitted to a private hospital for treatment. pic.twitter.com/PnrLhX3K7U— Shivraj Yadav | शिवराज यादव (@shiva_shivraj) August 13, 2026
पोलिसांनी या प्रकरणाशी संबंधित एका व्यक्तीला ताब्यात घेतलं आहे. या घटनेमागील नेमके कारण आणि इतर तपशीलांची प्रतीक्षा असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सुखबीरसिंह बादल यांच्यावर नांदेड येथे झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेड पोलिस अधीक्षक यांच्याकडून माहिती घेतली. या घटनेत आरोपीला तत्काळ अटक केली असून कोणत्या उद्देशाने हा हल्ला झाला, याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. सुखबीरसिंह बादल यांची प्रकृती चांगली असल्याची माहिती आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनवरुन बादल यांच्या प्रकृतीची विचारपूसही केली.
बादल बुधवारी रात्री नांदेडला पोहोचले होते आणि आज त्यांनी आपल्या कुटुंबासह 'हजूर साहिब'ला (अधिकृत नाव: तख्त सचखंड श्री हजूर अचल नगर साहिब) भेट दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुद्वाराला भेट दिल्यानंतर काही वेळातच हा हल्ला झाला.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका निहंग शिखाने कृपाणीने हल्ला केला. बादल यांचा सुरक्षा प्रमुख त्यांना वाचवण्यासाठी मध्ये आला. या घटनेत बादल यांच्या हाताला दुखापत झाली असून त्यांना टाके पडले आहेत, तर त्यांच्या सुरक्षा रक्षकाला गंभीर दुखापत झाली आहे. या हल्ल्यात बादल यांचा चालकही जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
प्राथमिक तपासातून असे समोर आले आहे की, हल्लेखोराने बादल यांच्या पोटात वार करण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु सुरक्षा रक्षकाने दाखवलेली तत्परता आणि प्रसंगावधान यामुळे मोठी दुखापत टळली.