कॉलेजात प्रवेश घेतला, पैसे भरले, पण परीक्षेच्या दिवशी समोर आलं धक्कादायक सत्य, शिक्षण क्षेत्रात खळबळ

कॉलेजच्या चुकीच्या कारभारामुळे 133 विद्यार्थ्यांना परीक्षेला मुकावे लागलं आहे. हा प्रकार संभाजीनगरमधील श्री साई इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये घडलाय. हे विद्यार्थी कॉलेजमध्ये हॉल तिकीट घेण्यासाठी पोहोचले. मात्र त्यांना कुणीही दाद दिली नाही. त्यामुळे अखेर या विद्यार्थ्यांनी पोलीस स्टेशनची पायरी गाठली आहे.
एमसीएच्या प्रथम वर्षात शिकणारे विद्यार्थी परीक्षेला मुकलेत. यामध्ये या विद्यार्थ्यांची कोणतीही चूक नाही. ज्या कॉलेजमध्ये हे शिकत होते त्या कॉलेजचा हा हलगर्जीपणा आहे. कॉलेजने विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेतले मात्र विद्यापीठात ते भरलेच नाही. विद्यापीठांची सलग्नता नव्हती आणि त्यामुळे हॉलतिकीट मिळू शकले नाही. अखेरच्या क्षणी या साई इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट कॉलेजने विद्यार्थ्यांना उत्तर देण्याऐवजी ते पसार झाले आणि विद्यार्थ्यांचं नाहक नुकसान झालं. अखेर नुकसान झालेल्या सगळ्या विद्यार्थी पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेत कॉलेजवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर झी 24 तासची टीम साई इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट या कॉलेजमध्ये पोहोचली. मात्र रिकाम्या बाकांशिवाय इथं कुणीही नव्हतं.
कॉलेजचे अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांना झी मीडियाच्या टीमने फोनवरून संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी थातूरमातूर उत्तर देत त्यांनी वेळ मारुन नेली. पोलिसांनीही कॉलेजचे अध्यक्ष विक्रांत जाधवांना शोधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनाही ते सापडले नाहीत.
साई इन्स्टिट्यूट कॉलेजची पोलखोल आता विद्यापीठाने केलीय. मूलभूत पायाभूत सुविधा नसलेले हे कॉलेज आहे. याबाबत अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
साई कॉलेजला मान्यताप्राप्त प्राचार्य उपलब्ध नाही
MCA अभ्यासक्रमासाठी लागणा-या संगणकांची संख्या उपलब्धता नाही
कॉलेजने MCA विषयाकरीता पुस्तके प्रत्यक्षात खरेदी केलेली नाही
संस्था, कुलसचिव यांच्या संयुक्त नावे असलेली मुदत ठेवीबाबत कार्यवाही केलेली नाही
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या वेतनाकरीता 10 लाख रुपयांची तरतूद केलेले प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही
15 वर्षांपासून MBA हा अभ्यासक्रम चालू असून अद्यापर्यत NAAC कॉलेजने केलेली नाही
24 नोव्हेंबर 2025 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार या कॉलेजला प्रथम संलग्नीकरण देण्यात येऊ नये असे ठरले
त्यामुळं कॉलेजनं संलग्नता घेतली नसल्याचा खुलासा विद्यापीठाने केलाय.
विद्यापीठाची या कॉलेजला संलग्नता नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करण्याचा प्रश्न नसल्याचे विद्यापीठ सांगत आहे. मग या कॉलेजला प्रवेश झाले कसे असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. प्रवेश झालेत, पैसेही घेतले, आता विद्यार्थीही परीक्षेला मुकलेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या फसवणुकीला जबाबदार कोण.. या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार का असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.