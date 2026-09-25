‘डीजेला परवानगी द्या, अन्यथा उठणार नाही’; बीडमध्ये गणेश मंडळांचा ठिय्या, 'पुण्यात परवानगी देता मग....'

गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान डीजे वाजवण्यास प्रशासनाने बंदी घातल्याने गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ शहरातील हिरालाल चौकात विविध गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.
बीड जिल्हा प्रशासनाकडून डीजेविरोधात मोहीम हाती घेण्यात आली असून, विसर्जन मिरवणुकीत डीजे वाजवल्यास कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे डीजेला परवानगी मिळाल्याशिवाय गणेश विसर्जन मिरवणूक काढणार नसल्याची भूमिका मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डीजे वाजवण्यास परवानगी द्या, अन्यथा आम्ही इथून उठणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली. तसेच पुण्यात डीजेला परवानगी दिली जाते, मग बीडमध्येच बंदी का? असा सवालही गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे डीजेच्या परवानगीचा मुद्दा ऐन विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर चांगलाच तापला आहे.