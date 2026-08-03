/तरुणाचे जबरदस्ती कपडे काढले अन् नंतर बोटातील...; नांदेडमध्ये महिलांचं धक्कादायक कृत्य; तपासात हादरवणारी माहिती उघड

व्हिडीओ कॉल करून हनिट्रॅपमध्ये अडकवण्याचे प्रकार वाढत असताना चार महिला आणि एका पुरुषाने मिळून प्रत्यक्षात हनिट्रॅपमध्ये अडकवून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला. पण एका तरुणाने पोलीसांकडे तक्रार केली आणि या टोळीचा कारनामा उघड झाला. नांदेडमधील या घटनेने सगळ्यांनाच धक्का बसला आहे. खासकरुन या टोळीने जी मोडस ऑपरेंडी वापरली ती आणखी धक्कादायक आहे. या टोळीतील चार महिला आणि एका पुरुषाच्या पोलीसांनी मुसक्या आवळल्या.
आरोपी फोनवरून संपर्क करून विविध बहाणे बनवायचे आणि घरी बोलवायचे. सावज घरी येताच त्याच्याशी लगट करून त्याचे व्हिडीओ आणि फोटो काढायचे. आणि हे फोटो व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देत पैसे उकळायचे असा या टोळीचा गोरखधंदा होता.
बाहेरगावी जायचं आहे सांगून या टोळीने एक गाडी भाड्याने बोलावली. तरुण घरी आल्यानंतर एकांतात त्याला जाळ्यात ओढून जबरदस्तीने त्याचे कपडे काढण्यात आले. नंतर आक्षेपार्ह फोटो. व्हिडीओ काढण्यात आले. व्हिडीओ व्हायरल करण्याची आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत त्याच्याकडे पैशांची मागणी करण्यात आली. तसंच तरुणाच्या बोटातील सव्वा लाख रुपयांची सोन्याची अंगठी काढून घेतली.
या प्रकारानंतर घाबरलेल्या तरुणाने भाग्यनगर पोलीस ठाणे गाठून आपबिती सांगितली. पोलिसांच्या पथकाने खबरी व तांत्रिक तपासाच्या आधारे जाळे विणून या टोळीच्या मुसक्या आवळल्या. महिलांच्या या टोळीने अशाप्रकारे अनेक तरुणांना आणि नागरिकांना लुबाडल्याचा संशय आहे. त्यामुळे इतर कोणी या टोळीचा बळी ठरले असल्यास घाबरून न जाता थेट पोलिसांकडे तक्रार करावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अनोळखी व्यक्तीने नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी एकांतस्थळी बोलावल्यास आधी पूर्ण खात्री करावी. कुठल्याही भुलाथापाना बळी न पडता सावध राहावे असे आवाहन पोलीसांतर्फे करण्यात आले आहे.