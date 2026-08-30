/गॅस पाईपलाइन लिकेजमुळे समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक वळवली; 30 KM च्या टप्प्यात No Entry

समृद्धी महामार्ग लगत असणाऱ्या गंगापूर तालुक्यातील टाकळीवाडी येथे गेल कंपनीच्या गॅस वाहिनीला गळती लागली असून खबरदारीचा उपाय म्हणून समृद्धी महामार्गा वरील साखळी क्रमांक 447 ते 470 दरम्यानची वाहतूक धुळे सोलापूर महामार्गावरून वळविण्यात आली आहे. यामुळे हडस पिंपळ गाव ते माळीवाडा या 30 किमी अंतरातील मार्ग बंद राहणार आहे. सध्या ही वाहतूक धुळे-सोलापूर महामार्गावरून वळविण्यात आली आहे. बदलण्यात आलेल्या या मार्गासंदर्भातील माहिती जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी दिली आहे.
शनिवारी सायंकाळी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास टाकळीवाडी येथे गेल कंपनीच्या गॅस वाहिनीला गळती लागली. या घटनेची प्रशासनाने तात्काळ दखल घेत, त्वरित उपाययोजना सुरु केल्या. घटनास्थळी तात्काळ गेल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना पाचरण करण्यात आले. तसेच अग्निशमन यंत्रणा सज्ज करण्यात आली.
मात्र, खबरदारी म्हणून समृद्धी महामार्गावरील साखळी क्रमांक 447 ते 470 दरम्यान 30 किमी टप्प्यातील वाहतूक धुळे-सोलापूर महामार्गावरून वळवण्यात आली आहे. मुंबईकडून जाणारी वाहने हडस-पिंपळगाव इंटरचेंजवरून उतरून धुळे-सोलापूर महामार्गावर जातील व माळीवाडा येथून पुन्हा समृद्धी महामार्गावर येतील. नागपुरकडून येणारी वाहने माळीवाडा इंटरचेंजवरून धुळे-सोलापूर महामार्गावर येतील व हडस-पिपंळगाव येथून पुन्हा समृद्धी महामार्गावर येतील. 30 किलोमीटरच्या टप्प्यातील रहदारी धुळे सोलापूर महामार्ग वरून वळविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल कंपनीच्या तज्ज्ञांनी दोन्हीही बाजूकडील व्हॉलव्ह बंद केले असून पाईपलाईनमधील गॅसचा दाब कमी होत आहे. लवकरच रहदारी सुरळीत होईल यासाठी प्रशासन अथक प्रयत्न करीत असून जिल्हाधिकारी व पोलीस दलाचे वरिष्ठ अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत.
अधिक माहितीसाठी समृद्धी महामार्ग नियंत्रण कक्ष क्रमांक 1800 233 22 33 व 8181818155 वर संपर्क साधता येईल, असेही कळविण्यात आले आहे. गॅस गळतीमुळे अशाप्रकारे समृद्धीवर वाहतूक वळवावी लागण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.