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गॅस पाईपलाइन लिकेजमुळे समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक वळवली; 30 KM च्या टप्प्यात No Entry

समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची आणि नवीन बदलांनुसार कोणत्या मार्गाने प्रवास करता येईल यासंदर्भातील माहिती जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी दिली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 30, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:44 AM IST
गॅस पाईपलाइन लिकेजमुळे समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक वळवली; 30 KM च्या टप्प्यात No Entry
Image Credit: जिल्हाधिकाऱ्यांनीच दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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