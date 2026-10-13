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चघळलेल्या सुपारी अन् फॉरेन्सिक तपास, 81 वर्षीय महिलेच्या खुनाचे गूढ अखेर उकलले

81 वर्षीय वृद्धेच्या खूनाचे गूढ उकलण्यात पोलिसांना यश आले आहे. पोलिसांनी एका सुपारीवरुन गुन्हेगाराला अटक केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 13, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 02:07 PM IST
चघळलेल्या सुपारी अन् फॉरेन्सिक तपास, 81 वर्षीय महिलेच्या खुनाचे गूढ अखेर उकलले
Image Credit: gondia crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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