चघळलेल्या सुपारी अन् फॉरेन्सिक तपास, 81 वर्षीय महिलेच्या खुनाचे गूढ अखेर उकलले

गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील पळसगाव येथील 81 वर्षीय वृद्धेच्या खून प्रकरणाचा अखेर उलगडा झाला आहे. ना सीसीटीव्ही फुटेज, ना प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार. मात्र, घटनास्थळी मिळालेल्या चघळलेल्या सुपारीच्या एका तुकड्याने पोलिसांना आरोपीपर्यंत पोहोचवले. सुपारीच्या डीएनए नमुन्याने शेजारीच राहणाऱ्या विलास मेश्राम याचा गुन्हा उघड केला आहे.
दागिन्यांच्या हव्यासापोटी वृद्धेचा गळा आवळून खून केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि डुग्गीपार पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पाहूया, एका सुपारीच्या तुकड्याने कसा उलगडला या थरारक खुनाचा छडा.
गोंदिया जिल्ह्यातील पळसगाव येथे एकट्या राहणाऱ्या 81 वर्षीय कुसुमबाई कापगते यांच्या निर्घृण हत्येने संपूर्ण परिसर हादरला होता. एकीकडे वृद्धेचा खून, तर दुसरीकडे अंगावरील सोन्याचे दागिने गायब झाले होते. त्यामुळे हा खून नेमका कोणी आणि कशासाठी केला, असा प्रश्न पोलिसांसमोर होता.
दोन तारखेला कुसुमबाई यांचा गळा आवळून खून करण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्या अंगावरील तब्बल एक लाख 32 हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने लंपास करण्यात आले. घटनास्थळी सीसीटीव्ही नव्हते, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारही नव्हता त्यामुळे तपास यंत्रणांसमोर आरोपीचा शोध घेण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले होते.
मात्र, गुन्हेगाराने घटनास्थळी मागे सोडलेला एक छोटासा पुरावा त्याच्यासाठी अडचणीचा ठरला. घटनास्थळी खर्रातील चघळलेल्या सुपारीचे तुकडे पोलिसांना आढळले. पोलिसांनी हे नमुने प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठवले. दुसरीकडे, स्थानिक गुन्हे शाखेने संशयितांची माहिती गोळा करत तांत्रिक तपास सुरू ठेवला.
तपासाची चक्रे फिरत असताना मृत कुसुमबाई यांचा शेजारी विलास किशन मेश्राम याच्यावर पोलिसांचा संशय बळावला. घटनेनंतर त्याने विविध ठिकाणच्या सराफा व्यावसायिकांशी संपर्क साधल्याची माहितीही तपासात समोर आली... त्यामुळे पोलिसांनी त्याच्याभोवतीचा तपास अधिक तीव्र केला.
प्रयोगशाळेच्या अहवालात घटनास्थळी मिळालेल्या सुपारीच्या नमुन्याचा डीएनए विलास मेश्रामच्या रक्ताच्या नमुन्याशी जुळल्याचे निष्पन्न झाले. या महत्त्वपूर्ण पुराव्याच्या आधारे पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. दागिन्यांच्या हव्यासापोटी वृद्धेचा खून केल्याची कबुली आरोपीने दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. अखेर आरोपीला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.
एका सुपारीच्या तुकड्याने खुनाचा उलगडा आणि डीएनएच्या पुराव्याने आरोपीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा केला. पळसगावच्या या खून प्रकरणाने गुन्हेगार कितीही शिताफीने गुन्हा लपवण्याचा प्रयत्न केला, तरी फॉरेन्सिक पुरावे तपासाला निर्णायक दिशा देऊ शकतात, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.