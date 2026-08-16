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रस्त्यांची अवस्था पाहून मला आज लाज वाटली; पालकमंत्री हसन मुश्रीफ संतापले

 जिल्ह्याचे पालकमंत्रीच नंदुरबारच्या खड्ड्यांनी त्रस्त झाल्यावर, नागरिकांची आपबिती संतापजनक आहे. नंदुरबार शहराला लागून असलेल्या रिंग रोडवरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालक मेटाकुटीला आले आहेत.चालणं मुश्किल होत असताना वाहन कसं चालवावं हा प्रश्न वाहन चालकांना पडतो. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 16, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:53 PM IST
रस्त्यांची अवस्था पाहून मला आज लाज वाटली; पालकमंत्री हसन मुश्रीफ संतापले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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रस्त्यांची अवस्था पाहून मला आज लाज वाटली; पालकमंत्री हसन मुश्रीफ संतापले
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