रस्त्यांची अवस्था पाहून मला आज लाज वाटली; पालकमंत्री हसन मुश्रीफ संतापले

हसन मुश्रीफ : भाजप नेत्याच्या ऑडिओ क्लिपमुळे चर्चेत आलेलं नंदुरबार आता खड्ड्यांमुळे चर्चेत आल आहे. नंदुरबारच्या रस्ते आणि त्यावरील खड्ड्यांवर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदारांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थिती केला. कोल्हापूरला असे खड्डे पडले असते तर आम्ही सहन केले नसते असं सांगत मुश्रीफांनी नंदुरबारच्या विकासकामांच्या गुणवत्तेवर बोट ठेवलं. आता पालकमंत्रीच नाराजी व्यक्त करीत असतील, तर इथल्या जनतेचं काय? असा प्रश्न या निमित्तानं पुढे आला आहे.
नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ स्वतंत्रदिनानिमित्त जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. आधीच नंदुरबार लांब पडत असल्यानं कमी वेळेला येणारे मुश्रीफ आधीच प्रवासामुळे त्रस्त असताना, नंदुरबार शहर आणि जिल्ह्यातील खड्डेमय रस्त्यांनी मुश्रीफ यांना चाललंच त्रस्त केलं. नंदुरबारच्या रस्त्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोल्हापूरला असं काम सहन करत नाहीत, हे सांगायला देखील मुश्रीफ विसरले नाही. जिल्ह्यातील टक्केवारीवर अप्रत्यक्षपणे बोट ठेवत मुश्रीफ यांनी विकास कामांच्या गुणवत्तेशी तडजोड होत असल्याचं सांगत येणाऱ्या काळात ही परिस्थिती सुधारण्याचं आवाहन केलं.
नंदुरबार जिल्ह्यात सध्या कधी नव्हे इतके राजकीय वैविध्य दिसतं. त्यामुळंच पालकमंत्र्यांच्या नाराजीनंतर आता सर्वच पक्षाचे लोकप्रतिनिधी नाव न घेता एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. जिल्ह्यात खासदार काँग्रेस पक्षाचा, आमदार प्राबल्य भाजप - शिवसेनेचे तर पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचं प्राबल्य आहे. त्यामुळं या राजकीय विविधतेचे फायदा ठेकेदार आणि अधिकारी घेतायेत. लोकप्रतिनिधींमध्ये एकवाक्यता नाही, त्यामुळे ठेकेदारांची मनमानी आणि अधिकाऱ्यांची चालढकल सुरु असल्यानं हे खड्डेमय रस्ते तयार झाले आहेत.
पालकमंत्र स्वतः खड्डेमय रस्त्यांनी त्रस्त झाल्यावर आणि येणाऱ्या काळात त्यांनी ही स्थिती बदलण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर काय बदल होतो याची उत्सुकता नंदुरबारकरांना लागलीय. आजतागायत नंदुरबारकरांचा भ्रमनिरास होत आलाय. आता पालकमंत्री मुश्रीफसाहेब काय चमत्कार दाखवतात? हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.तोवर नंदुरबारकारांना मात्र याच खड्डेमय रस्त्यांवर प्रवास करावा लागणार आहे.