/जालन्यात जिम ट्रेनरची धारदार चाकूने वार करून हत्या, आरोपीचं वय पाहून पोलीसही आश्चर्यचकित

जालना शहरात जिम ट्रेनरची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली आहे. 30 वर्षीय राहुल राजपूत असं हत्या करण्यात आलेल्या जिम ट्रेनरचं नाव आहे. शहरातील लोधी मोहल्ला भागात ही घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत दोघांना ताब्यात घेतलं आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या दोन आरोपींमध्ये एक अल्पवयीन असून दुसऱ्या आरोपीचं नाव श्रेयस पवार आहे. दोन्ही आरोपी जालना शहरातील विद्युत कॉलनीतील रहिवासी आहे. दरम्यान हा हत्येमागील कारण अजून स्पष्ट झालेलं नाही
जिम ट्रेनर असलेला राहुल राजपूत आज सकाळी लोधी मोहल्ला भागात होता. यावेळी दोन तरूणांनी दुचाकीवर घेऊन त्याच्यावर चाकूने वार केले. यानंतर घटनास्थळी एकच धावपळ सुरु झाली होती. नागरिकांसह कुटुंबीयांनी त्याला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी, त्याला तपासून मृत घोषित केलं.
दरम्यान शहरात कायदा सुव्यवस्था अस्तित्वात नसल्याचा आरोप करत जोपर्यंत हल्लेखोरांना अटक होत नाही जोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा इशारा राहुलच्या नातेवाईकांनी दिला होता. यानंतर पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू यांनी पोलिसांना तात्काळ आरोपींना अटक पकडण्याचे आदेश दिले. यानंतर काही तासातच पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतलं. यातील एक अल्पवयीन असून तर दुसऱ्या आरोपीचं नाव श्रेयस पवार आहे. हे दोन्हीही संशयित आरोपी जालना शहरातील विद्युत कॉलनी भागातील रहिवासी आहेत. पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.
नागपुरात मुलांच्या भांडणातून पालक एकमेकांशी भिडले आहेत. दोन कुटुंबात हाणामारी आणि शिवीगाळ झाली. हा वाद एकाच्या जीवावरही बेतला आहे. याप्रकरणी वाठोडा पोलिसांनी नागपुरातील वाठोडा पोलिसांनी एकाला अटकही केली आहे.
लहान मुलांमधील क्षुल्लक भांडणाचे रूपांतर पालकांच्या वादात झाले त्याच्यातून दोन कुटूंबात हाणामारी, शिवीगाळ झाली व एकाची हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. शहाबाज इशाक शेख अस मृतक व्यक्तीच नाव आहेय. वाठोडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील खरबी परिसरात घटना घडली. शहबाज आणि इमरान यांची मुले खेळत होती. खेळत असताना लहानग्यांमध्ये वाद झाला. मुलांच्या आपापसातील भांडणतून दोन कुटुंबांमध्ये पालक आमने सामने आले. त्याचं रूपांतर थेट मारहाणीत झालं... आणि एका मुलाच्या वडिलांच्या डोक्यावर लोखंडी रॉडने वार करीत तिघांनी गंभीर जखमी केले. जखमी शहबाजला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले... मात्र उपचारादरम्यानच त्याचा मृत्यू झाला