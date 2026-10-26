/हिंगोली दुहेरी हत्याकांडाने हादरले, क्षुल्लक कारणावरुन वाद, पुतण्याने काका-काकीला संपवले

हिंगोली जिल्हा दुहेरी हत्याकांडाने हादरला आहे. क्षुल्लक कारणावरुन पुतण्याने काका-काकुची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हिंगोलीच्या औंढा नागनाथ तालुक्यातील वडद येथे ही धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
हिंगोलीच्या औंढा नागनाथ तालुक्यातील वडद येथे दुहेरी हत्याकांडाची धक्कादायक घटना घडली आहे. शेतातील सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून आणि शेतीच्या वादातून पुतण्याने काका आणि काकूवर चाकूने हल्ला करत हत्या केल्याची घटना घडली आहे. या हल्ल्यात काकासह काकूचा मृत्यू झाला आहे.
त्रंबक चोपडे आणि मंगलाबाई चोपडे अशी मयत दाम्पत्याची नावे आहेत. याप्रकरणी औंढा नागनाथ पोलिसांनी आरोपी देवेंद्र चोपडे याला ताब्यात घेतल आहे. या प्रकरणी दोघांवर औंढा नागनाथ पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुतण्या आणि काकामध्ये मागील काही दिवसापासून शेतीचा वाद सुरू होता. त्याच्या शेतात सामायिक विहीर असून विहिरीचे पाणी पिकांना देण्याच्या कारणावरून नेहमी वाद होत होते.
विहीरीच्या पाण्याचा राग मनात धरत पुतण्याने काकू आणि काकाची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना हिंगोलीत समोर आली आहे. या घटनेमुळे हिंगोलीत खळबळ उडाली आहे.
नांदेड शहरातील एका खाजगी फायनान्सच्या कार्यालयात शेतकऱ्याचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळल्याने खळबळ उडाली. नांदेड शहरातील हिंगोली गेट चिखलवाडी रोडवरील खालसा फायनान्सच्या कार्यालयात हा मृतदेह आढळला. मुदखेड तालुक्यातील माळकौठा येथील 40 वर्षीय चंद्रकांत शिंदे असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.
चंद्रकांत शिंदे हे अल्पभूधारक शेतकरी असून त्यांना दोन मुली आणि दोन मुलं आहेत. खाजगी फायनान्सकडून त्यांनी मागच्या महिन्यात दहा हजार रुपयांचे कर्ज काढले होते. व्याज कापून त्यांना सात हजार रुपये देण्यात आले. कर्जाच्या वसुलीसाठी शिंदे यांना फायनान्सवाल्यानी गुरुवारी गावातून उलचून कार्यालयात आणले. सत्तर हजार रुपये देण्याची मागणी केली असा नातेवाईकांचा आरोप आहे. एक दोन दिवसात फायनान्सवाले त्यांना सोडून देतील असं कुटुंबियांना वाटलं मात्र आज कार्यालयात शिंदे यांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला.