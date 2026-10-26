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हिंगोली दुहेरी हत्याकांडाने हादरले, क्षुल्लक कारणावरुन वाद, पुतण्याने काका-काकीला संपवले

विहिरीच्या पाण्यावरून काका-काकूची पुतण्याकडून हत्या शेतीचा वाद टोकाला पुतण्याचा काका-काकूवर चाकूने हल्ला

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 26, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Oct 26, 2026, 09:07 AM IST
हिंगोली दुहेरी हत्याकांडाने हादरले, क्षुल्लक कारणावरुन वाद, पुतण्याने काका-काकीला संपवले
Image Credit: hingoli crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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