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मराठवाड्यात दुष्काळाचा पहिला बळी! ऐन पोळ्याच्या दिवशी शेतकरी महिलेने संपवलं आयुष्य

मराठवाड्यात दुष्काळाचा पहिला बळी. हिंगोलीत साठ वर्षीय शेतकरी महिलेची विषारी विष प्राशन करून आत्महत्या...

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 10, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:55 PM IST
मराठवाड्यात दुष्काळाचा पहिला बळी! ऐन पोळ्याच्या दिवशी शेतकरी महिलेने संपवलं आयुष्य
Image Credit: hingoli women farmers

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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