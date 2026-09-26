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समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, XUV कार थेट कंटेनरमध्ये घुसली, मुलासह तिघांचा मृत्यू

समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. मुलासह तिघांचा मृत्यू झाला आहे. हा अपघात इतका भयानक होता ही XUV कार थेट कंटेनरमध्ये घुसली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 26, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 05:02 PM IST
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, XUV कार थेट कंटेनरमध्ये घुसली, मुलासह तिघांचा मृत्यू

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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