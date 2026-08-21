'बाळा असं करु नको,' जीव संपवणाऱ्या मुलाला वाचवताना वडील डोंगरावरुन खाली पडले; हंबरडा फोडत आईनेही मारली उडी; तिघांचा मृत्यू

आत्महत्या करण्यासाठी गेलेल्या मुलाला वाचवण्याच्या नादात आई-वडिलांनीही जीव गमावल्याची दुर्देवी घटना समोर आली आहे छत्रपती संभाजीनगरच्या तिसगाव येथे ही घटना घडली आहे. 18 वर्षीय मुलगा जीवन संपवण्याच्या उद्देशाने खवड्या डोंगरावर पोहोचला होता. येथून उडी मारुन तो आत्महत्या कऱणार होता. त्याचे आई-वडील त्याला वाचवायला गेले आणि तेदेखील खाली पडले. या घटनेत तिघांचाही मृत्यू झाला आहे. कुणाल मुरलीधर चांदवडे, मुरलीधर चांदवडे आणि संगीता चांदवडे अशी मृतांची नावे आहेत. हे सर्वजण देवळाई सातारा परिसर येथील असल्याची माहिती समोर आली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, मुलाचा वडिलांसोबत काही कारणास्तव वाद झाला होता. यानंतर देवळाली येथून खवड्या डोंगर गाठला होता. सकाळी 10 वाजता मुलगा तिथे पोहोचला होता. तो आत्महत्येचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ग्रामस्थ आणि त्याचे आई-वडीलही तिथे पोहोचले होते. पोलिसांनीही माहिती मिळताच घटनास्थळ गाठलं होतं. पोलिसांसह सर्वजण त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करत होते. तीन तास सर्वजण त्याला समजातवत होते.
मुलगा यादरम्यान डोंगराच्या कड्यावर उभा होता. मुलाचे वडील यानंतर वरती गेले आणि त्याला समजावू लागले. ते मुलाच्या जवळ गेले आणि हात खेचून ओढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यावेळी मुलाने तोल सोडला आणि तो खाली पडला. त्याला वाचवण्याच्या नादात त्याचे वडीलही खाली पडले आणि दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. हे सर्व दृश्य मुलाची आई पाहत होती. मुलगा आणि पतीचा मृत्यू झाल्याचं पाहिल्यानंतर त्यांनी हंबरडा फोडला. यानंतर तिनेही पळत जाऊन डोंगरावरुन खाली उडी मारली आणि त्यांचाही मृत्यू झाला.
पोलीस आणि अग्निशमन दल या ठिकाणी उपस्थित होते. पोलिसांनी खाली जाळ्या लावल्या होत्या. या जाळ्या पाहून मुलगा क़ड्यावर सतत जागा बदलत होता. तीन तास हा सगळा प्रकार सुरु होता. पण दुर्दैवाने एकाच कुटुंबातील तिघांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तिघांच्या मृत्यूनंतर गावात शोककळा पसरली आहे. पोलिसांनी तिन्ही मृतदेह घाटी रुग्णालयात पाठवले आहेत. क्षुल्लक भांडणावरुन अख्खं कुटुंब संपल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.