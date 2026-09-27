/पतीचा अपघातात मृत्यू, पण वडिलांना वेगळाच संशय, चौकशी करताच समोर आलं भयानक सत्य, बायकोनेच...

जालना जिल्ह्याच्या भोकरदन तालुक्यातील वाकडी परीसरात घडलेल्या एका घटनेने खळबळ उडाली आहे. एका 26 वर्षीय तरुणाचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्याचा बनाव रचून प्रत्यक्षात त्याची हत्या करण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. ही हत्या पत्नीनेच तिच्या प्रियकराच्या मदतीने घडवून आणली आहे. या प्रकरणी भोकरदन पोलीस ठाण्यात मृत तरुणाच्या पत्नीसह तिघांविरुद्ध हत्येसह विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
शुभम येडूबा वाघ (वय 26, रा. वाकडी) असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पत्नी छकुली उर्फ पूनम शुभम वाघ, रवी महादू चिंचपुरे आणि सोपान संजय जाधव यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. मृत शुभमचे वडील येडूबा राजाराम वाघ (वय 54) यांनी दिलेल्या अधिकृत तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
शुभम आणि पूनम यांचा विवाह नोव्हेंबर 2024 मध्ये झाला होता. मात्र, लग्नानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच कौटुंबिक कुरबुरी सुरू झाल्या. त्यामुळे पत्नी आपल्या माहेरी निघून गेली. दरम्यान, पूनमचे वाकडी येथील रवी चिंचपुरे याच्याशी अनैतिक संबंध असल्याचं शुभमच्या कुटुंबीयांच्या निदर्शनास आले
यानंतर शुभमने पत्नीला सोबत नांदवण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात कायदेशीर याचिका दाखल केली होती. ही याचिका पूनम आणि रवी यांच्या प्रेमात अडसर ठरत होती.
हाच राग मनात धरून रवी चिंचपुरे याने 4 जुलै 2026 रोजी शुभमला मोबाईलवरून "न्यायालयातील दावा मागे घे, नाहीतर तुझा गेम करेन," अशी उघड धमकी दिली होती.घटनेच्या दिवशी 7 जुलै 2026 रोजी रात्री आठच्या सुमारास शुभम भोकरदन रस्त्यावरील आपल्या शेतावर झोपण्यासाठी पायी निघाला होता. वाकडी-भोकरदन मार्गावरील कैलास चिंचपुरे यांच्या शेताजवळ आधीच दबा धरून बसलेल्या सोपान जाधव याने भरधाव दुचाकीने शुभमला थेट पाठीमागून उडवलं.
धडकेचा आवाज ऐकून स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रक्तबंबाळ आणि बेशुद्ध अवस्थेतील शुभमला तत्काळ भोकरदन येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्याला मृत घोषित केले आहे.
सुरुवातीला हा एक सामान्य अपघात वाटत होता. मात्र, मुलाचा मृत्यू अपघात नसून नियोजनबद्ध घातपात आहे, असा ठाम संशय शुभमच्या वडिलांना होता. त्यांनी तपासासाठी विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सतत पाठपुरावा केला. अखेर पोलिसांच्या सखोल चौकशीत पत्नी पूनम, प्रियकर रवी चिंचपुरे आणि सोपान जाधव या तिघांनी मिळून शुभमच्या हत्येचा कट रचल्याचे उघडकीस आले. दुचाकीने धडक देऊन हत्या केल्यानंतर त्याला अपघात असल्याचा बनाव रचण्याचा त्यांचा डाव होता. या गुन्ह्याचा पुढील तपास भोकरदन पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक प्रवीण सोनावणे करत आहेत.