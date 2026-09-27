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पतीचा अपघातात मृत्यू, पण वडिलांना वेगळाच संशय, चौकशी करताच समोर आलं भयानक सत्य, बायकोनेच...

जालना जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने केली रस्ते अपघाताचा बनाव रचून पतीची हत्या केली.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 27, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 02:53 PM IST
पतीचा अपघातात मृत्यू, पण वडिलांना वेगळाच संशय, चौकशी करताच समोर आलं भयानक सत्य, बायकोनेच...
Image Credit: jalna crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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