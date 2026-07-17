Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /घर दाखवण्याच्या बहाण्याने तिने त्याला घरी बोलावलं; अश्लील फोटो काढले अन्... महाराष्ट्रातील विचित्र प्रकार; रिलस्टारसहीत अख्खी टोळीच सापडली

घर दाखवण्याच्या बहाण्याने तिने त्याला घरी बोलावलं; अश्लील फोटो काढले अन्... महाराष्ट्रातील विचित्र प्रकार; रिलस्टारसहीत अख्खी टोळीच सापडली

या प्रकरणामध्ये अटक करण्यात आलेली महिला ही कथित रिलस्टार असून अन्य दोन आरोपींपैकी एकजण एका वृत्तपत्राचा संपादक असून तिसरा व्यक्ती वकिलीचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 17, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:34 AM IST
घर दाखवण्याच्या बहाण्याने तिने त्याला घरी बोलावलं; अश्लील फोटो काढले अन्... महाराष्ट्रातील विचित्र प्रकार; रिलस्टारसहीत अख्खी टोळीच सापडली
Image Credit: पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये आवाहन केल्यानंतर समोर आला पीडित (प्रातिनधिक फोटो सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्राच्या राजकारणात रात्रीस खेळ चाले! 4 पक्ष, 3 बैठका, 3 बंगले अन्...; फडणवीसांचा पार्थ पवारांना शब्द, जयंत पाटील शिंदेंना भेटले तर सुनेत्रा पवार...
Maharashtra Politics6 min ago
2
gold rate53 min ago
3
Mazhi Ladki Bahin Yojana1 hr ago
4
LPG Cylinder Price1 hr ago
5
jalna1 hr ago