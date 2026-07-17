/घर दाखवण्याच्या बहाण्याने तिने त्याला घरी बोलावलं; अश्लील फोटो काढले अन्... महाराष्ट्रातील विचित्र प्रकार; रिलस्टारसहीत अख्खी टोळीच सापडली

घर दाखवण्याच्या बहाण्याने अश्लील फोटो काढून बदनामीची धमकी देत पैसे तसेच सोन्याचे दागिने उकळणाऱ्या एका टोळीचा जालन्यातील चंदनझिरा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात स्वतःला 'रिलस्टार' म्हणून घेणारी एक महिला, एका वृत्तपत्राचा संपादक आणि वकिलीचे शिक्षण घेणाऱ्या तरुणासह तिघांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींकडून 3 लाख 14 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आला आहे. न्यायालयाने या आरोपींना 17 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
जालना शहरातील नवीन मोंढा परिसरातील 45 वर्षीय व्यक्तीची महिला आरोपीशी नुकतीच ओळख झाली होती. घर दाखविण्याच्या बहाण्याने तिने संबंधित व्यक्तीला आपल्या घरी बोलावलं. तिथे तिच्या तीन साथीदारांच्या मदतीने तक्रारदाराला मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर त्याचे अश्लील फोटो काढून ते सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची आणि बदनामी करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेल करण्यात आलं.
या धमक्यांच्या जोरावर आरोपींनी तक्रारदाराकडून 75 हजार रुपये रोख तसेच अंदाजे दोन तोळे वजनाच्या तीन सोन्याच्या अंगठ्या खंडणी स्वरूपात उकळल्या. एवढ्यावरच न थांबता तक्रारदाराच्या वाहनाचेही नुकसान करण्यात आल्याचे तपासात समोर आलं आहे. या गंभीर गुन्ह्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने तपासाची सूत्रे हाती घेतली. तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे 14 जुलै रोजी मुख्य महिला आरोपी शुभांगी हिवाळे हिला मंठा रोड परिसरातून ताब्यात घेतले.
सखोल चौकशीत महिलेने आपल्या साथीदारांची नावे उघड केली. त्यानंतर पोलिसांनी राम राजू पाटोळे (आर.आर.) आणि अनिकेत प्रशांत कसबे यांना शिताफीने अटक केली. तपासात राम पाटोळे हा एका वर्तमानपत्राचा संपादक असून, अनिकेत कसबे हा वकिलीचे शिक्षण घेत असल्याचे समोर आले आहे.
अटक आरोपींकडून तक्रारदाराच्या दोन सोन्याच्या अंगठ्या, गुन्ह्यात वापरलेले मोबाईल फोन, दोन दुचाकी आणि रोख रक्कम असा एकूण 3 लाख 14 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकार 2 जून 2026 रोजी घडला होता. मात्र, बदनामीच्या भीतीने तक्रारदाराने तक्रार देण्याचे धाडस केले नव्हते. काही आठवड्यांपूर्वी अशाच प्रकारच्या गुन्ह्यात सपना निकाळजे आणि तिच्या टोळीला चंदनझिरा पोलिसांनी अटक केल्यानंतर पोलिसांनी नागरिकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर तक्रारदाराने पोलीस ठाणे गाठले. पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब पवार यांनी त्यांना धीर देत कायदेशीर मार्गदर्शन केल्याने त्यांनी अखेर तक्रार दाखल केली आणि या ब्लॅकमेलर टोळीचा पर्दाफाश झाल्याची माहिती जाल्यानेच उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी यांनी दिली.