/औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायाधीशांना ढेकणांचा त्रास; रेल्वे प्रशासनाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची नोटीस

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगरच्या रेल्वे स्थानकावरील व्हीआयपी लाँजमध्ये ढेकणांचा त्रास झाल्याची तक्रार थेट औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी रेल्वे प्रशासनाकडे केली. सोफे बदलण्यासह पेस्ट कंट्रोल करण्याच्या सूचना देऊनही अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने खंडपीठाने आता दक्षिण मध्य रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची नोटीस बजावली आहे.
रेल्वे प्रवासात आरामाची अपेक्षा असते. पण छत्रपती संभाजीनगरच्या रेल्वे स्थानकावर वेगळंच चित्र दिसलं. व्हीआयपी लॉंजमध्येही ढेकणांचा त्रास झाल्याचं समोर आलं. औरंगाबाद खंडपीठाचे 2 न्यायाधीश या लॉंजमध्ये गेले होते. सोफ्यावर बसल्यानंतर त्यांना ढेकणांचा त्रास झाला. त्यामुळे व्हीआयपी लॉंजमध्ये बसण्याऐवजी त्यांना कारमध्ये बसून रेल्वेची प्रतीक्षा करावी लागली.
या प्रकाराची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. सामान्य प्रवाशांनाही असाच त्रास होत असेल असा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आला. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला पत्र पाठवण्यात आलं. खराब झालेले सोफे बदलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्रतीक्षालयात पेस्ट कंट्रोल करण्यासही सांगण्यात आले. मात्र, ही घटना मे महिन्यात घडली. त्यानंतर खंडपीठाच्या टीमने पुन्हा पाहणी केली.
मात्र, अपेक्षित बदल झाल्याचं दिसून आलं नाही. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. आता थेट रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची नोटीस देण्यात आली. विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांना खंडपीठात स्वतः हजर राहण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
नांदेड येथील रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापक कार्यालयात प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, ऑन कॅमेरा बोलण्यास कुणीही तयार झालं नाही.
दरम्यान रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाकडून प्रतिक्रिया प्रसिद्ध करण्यात आली. लवकरच सुधारणा करण्यात येतील असं रेल्वेकडून सांगण्यात आले. तूर्तास सोफे हटवण्यात आलेत. तसंच पेस्ट कंट्रोलही करण्यात आल्याचं रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाने म्हटलंय..
रेल्वेबाबत सर्वसामान्यांच्या अनेक तक्रारी असतात. मात्र त्या तक्रारींचं निराकरण होत नसल्याची नाराजीही असते. आता थेट न्यायाधीशांनाच या गैरसोयीचा फटका बसला. त्यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे याबाबत विचारणा केली. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयीन पातळीवर पोहोचलं. ढेकणांच्या त्रासापासून सुरू झालेला हा विषय आता रेल्वे व्यवस्थापनासाठी न्यायालयीन नोटिशीपर्यंत पोहोचला. रेल्वे प्रशासनाकडून आता प्रत्यक्ष सुधारणा होतात का याकडे लक्ष लागलंय..