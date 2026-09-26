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औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायाधीशांना ढेकणांचा त्रास; रेल्वे प्रशासनाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची नोटीस

औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायाधीशांना ढेकणांचा त्रास झाला. दक्षिण मध्य रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची नोटीस बजावली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 26, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 11:39 PM IST
औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायाधीशांना ढेकणांचा त्रास; रेल्वे प्रशासनाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची नोटीस

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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