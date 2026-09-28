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कला केंद्रातील वाद जीवावर बेतला, गर्भवती महिलेला धुळ्याला नेलं, अन् तिच्यावर....; डान्सर महिलेसह चौघांना अटक

सांस्कृतिक कला केंद्रातील अंतर्गत वादातून गर्भवती महिलेचा खून करण्यात आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 28, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 01:11 PM IST
कला केंद्रातील वाद जीवावर बेतला, गर्भवती महिलेला धुळ्याला नेलं, अन् तिच्यावर....; डान्सर महिलेसह चौघांना अटक
Image Credit: Dhule Crime News In Marathi

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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