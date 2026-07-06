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चहुबाजूंनी महाकाय डोंगराच्या आत दडलेलं 200 वर्ष जुनं गाव; 200 कुटुंब प्रचंड दहशतीत; कारण धक्कादायक

निसर्गाच्या कुशीत असलेलं टुमदार घर एरव्ही हवंहवंस वाटतं पण जेव्हा आभाळातून पावसाचा मारा होऊ लागतो तेव्हा तोच निसर्ग भीतीदायक वाटतो. डोंगरावर दोनशे वर्षांपासून वसलेलं बीडमधलं हे कपिलधार वाडी गाव याच दहशतीत आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 07, 2026, 12:03 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:03 AM IST
चहुबाजूंनी महाकाय डोंगराच्या आत दडलेलं 200 वर्ष जुनं गाव; 200 कुटुंब प्रचंड दहशतीत; कारण धक्कादायक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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चहुबाजूंनी महाकाय डोंगराच्या आत दडलेलं 200 वर्ष जुनं गाव; 200 कुटुंब प्रचंड दहशतीत; कारण धक्कादायक
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