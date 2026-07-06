/चहुबाजूंनी महाकाय डोंगराच्या आत दडलेलं 200 वर्ष जुनं गाव; 200 कुटुंब प्रचंड दहशतीत; कारण धक्कादायक

Beed Village : चहुबाजूंनी महाकाय डोंगराच्या कुशीतलं बीड जिल्ह्यातलं कपिलधार वाडी गाव. एरव्ही निर्धास्तपणे निसर्गाच्या सान्निध्यात राहणा-या या ग्रामस्थांना पावसाळ्यात धास्ती लागून असते. गेल्या एक वर्षापासून घरांसह रस्त्यांना तडे गेलेत. पण जिल्हा प्रशासन मात्र पूर्णतः उदासीन आहे. यंदा पावसानं जर रौद्र रूप धारण केलं, तर हे गावही रायगडच्या माळीणसारखं मातीखाली गाडलं जाईल, अशी भीती ग्रामस्थांना सतावत आहे.
इथली 200 कुटुंबं सध्या भयग्रस्त झाली आहेत. एकाही ग्रामस्थाला रात्री झोप लागत नाही. भूस्खलन झालं तर ही भीती त्यांच्या मनात आहे. कारण गेल्या वर्षी मुसळधार पावसामुळे गावातला रस्ता पाच फूट खचला. घरांच्या भिंतींना तडे गेले. आणि एका रात्रीत गावचा संपर्कच तुटला. तेव्हा स्थानिक प्रशासनाने केवळ एका मंदिरात या लोकांना आसरा दिला. पुनर्वसन करू, अशी पोकळ घोषणा झाली. प्रशासन पुढे पाऊल टाकत नसल्यानं चार महिन्यांनी ग्रामस्थ पुन्हा गावात परतले. आता पाऊस पुन्हा सुरू झाल्यानं सध्या ग्रामस्थ भीतीच्या छायेखाली आहेत. कपिलधार वाडीतले ग्रामस्थ आजही शेतीवर आणि पशुधनावर आपली उपजीविका चालवतो. जर पुन्हा काही आपत्ती आली तर शेतीचं, जनावराचं काय होणार? हा गंभीर प्रश्न त्यांना सतावतोय.
काही दिवसांपूर्वी पुनर्वसनासाठी 19 कोटी रुपये मंजूर झाल्याची फक्त घोषणा झाली. पण जमिनीवर एकही वीट हलली नाही. किंवा एकही अधिकारी दिसला नाही. गेल्या वर्षभरापासून इथली एसटी बंद आहे. गावची शाळा दुसऱ्या गावात हद्दपार झाली आहे.. त्यामुळे वर्षभर प्रशासन काय करत होतं? हा संतप्त सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत. आता कपिलधार वाडीसमोरचा प्रश्न केवळ पुनर्वसनाचा नाही तर तो थेट जीविताच्या सुरक्षेचा आहे. एका बाजूला भूस्खलनाचा वाढता धोका, दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाची संथ गती.. अशा कात्रीत ही दोनशे कुटुंबं अडकली आहेत.
यंदाच्या प्रत्येक पावसाच्या सरीसोबत त्यांच्या मनात भीतीचं सावट अधिक गडद होत आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर मदतीचे हात पुढे येणं ही प्रशासनाची जबाबदारी नाही. तर ती वेळ येण्याआधीच संकट टाळणं हीच खरी कसोटी आहे. त्यामुळे आणखी एका माळीणची पुनरावृत्ती होण्याआधी कपिलधार वाडीतील या कुटुंबांना सुरक्षित आश्रय, ठोस पुनर्वसन आणि तातडीचं संरक्षण मिळणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.