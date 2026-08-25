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कुणालची 'ती' मागणी ऐकली असती तर वाचला असता चांदगुडे कुटुंबाचा जीव, नातेवाईकांनी केलेल्या दाव्यामुळं खळबळ

खवड्या डोंगरावरून दरीत उडी घेऊन चांदगुडे कुटुंबातील तिघांनी केलेल्या सामूहिक आत्महत्येच्या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 25, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:35 AM IST
कुणालची 'ती' मागणी ऐकली असती तर वाचला असता चांदगुडे कुटुंबाचा जीव, नातेवाईकांनी केलेल्या दाव्यामुळं खळबळ
Image Credit: khavdya dongar case

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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