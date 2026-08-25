कुणालची 'ती' मागणी ऐकली असती तर वाचला असता चांदगुडे कुटुंबाचा जीव, नातेवाईकांनी केलेल्या दाव्यामुळं खळबळ

खवड्या डोंगरावरुन सामूहिक आत्महत्या केलेल्या चांदगुडे कुटुंबाबाबत आता अनेक धक्कादायक खुलासे करण्यात येत आहे. कुणाल चांदगुडे याने आयफोनमुळं नव्हे तर कौटुंबिक वादातून टोकाचा निर्णय घेतला अशी प्राथमिक माहिती समोर येतेय. तसंच, आता नातेवाईकांनी केलेल्या दाव्यामुळं एक वेगळेच वळण समोर येतेय. त्यामुळं जर कुणालच्या आई-वडिलांनी प्रयत्न केले असते तर कदाचित संपूर्ण कुटुंबाचा जीव वाचला असता, अशी शक्यता वर्तवण्यात येतेय.
चांदगुडे कुटुंबात खूप वाद होते. दोघांमध्ये सतत भांडण होत होती. याचा परिणाम कुणालच्या मानसिक आरोग्यावर होत होता, असा दावा करण्यात येत आहे. 18 वर्षांचा कुणाल हा नीटची तयारी करत होता. त्याला एमबीबीएसला प्रवेश हवा होता. दहावीला त्याला 82 टक्के होते. शुक्रवारी कुणाल सकाळीच खवड्या डोंगरावर गेला होता. तो तेव्हा सातत्याने जागा बदलत होता. तर त्याचे आई-वडिल त्याला सातत्याने समजावण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र तो काहीच ऐकायला तयार नव्हता. अखेर वडिलांनी त्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न केला व ते पुढे आले मात्र दोघांचा तोल जावून ते खाली कोसळले. त्यानंतर कुणालची आई संगीता यांनीही कड्यावरुन उडी घेत आत्महत्या केली. सुरुवातीला कुणालने आयफोनसाठी टोकाचा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात होते. मात्र आता यात कौटुंबिक वादाचा नवा अँगल समोर आला आहे.
संगीता चांदगुडे आणि मनोहर चांदगुडे यांच्या नातेवाईंकांनी दिलेल्या माहितीनुसार या कुटुंबात ताण-तणाव होते, वाद होते, त्याचाच परिणाम कुणालवर होत होता. आई-वडिलांमधील वादामुळं तो खचला होता. त्याला आई-वडिलांनी एकत्र राहावे अशी इच्छा होती, असा दावा नातेवाईकांनी केला आहे.
संगीताच्या माहेरच्या मंडळीने केलेल्या दाव्यानुसार, मनोहर आणि संगीता यांच्या नात्यात तणाव होता. संपत्तीच्या वादातून दोघंही एकमेकांसोबत बोलत नव्हते. पण कुणालला आई-बाबांमधील वाद संपावेत अशी इच्छा होती. त्याला त्यांना एकत्र पाहायचे होते, त्यांच्यातील मतभेद संपावेत, असं त्याला वाटत होतं, असं सांगण्यात येतेय.
चांदगुडे कुटुंबाला ओळखणाऱ्या व्यक्तींनीही वेगळाच दावा केला आहे. त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात कोणतीही असामान्य गोष्ट दिसून आली नव्हती. चांदगुडे कुटुंब ज्या घरात राहत होते, त्या घराची देखभाल करणाऱ्या आदित्य देशपांडे यांनी सांगितले की, हे कुटुंब सुमारे चार महिन्यांपूर्वीच या भाड्याच्या घरात राहायला आले होते. कुणाल हा सहसा स्वतःतच मग्न राहणारा होता. तसंच, कुटुंबाचा स्वभावही चांगला होता, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
तर, मुरलीधर यांच्या सहकाऱ्यांनीही ते खूप शांत स्वभावाचे आणि शिस्तप्रिय व्यक्ती होते, असं नमूद केले होते. तसंच, मुरलीधर यांनी तिथे सुमारे 10 वर्षे चालक म्हणून काम केले होते आणि त्यांच्याविरुद्ध कधीही कोणतीही तक्रार करण्यात आली नव्हती.