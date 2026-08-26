Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /संगीता चांदगुडे पाय घसरून पडल्या? खवड्या डोंगरावरील नव्या व्हिडिओमुळं खळबळ, तिहेरी मृत्यू प्रकरणात ट्विस्ट

संगीता चांदगुडे पाय घसरून पडल्या? खवड्या डोंगरावरील नव्या व्हिडिओमुळं खळबळ, तिहेरी मृत्यू प्रकरणात ट्विस्ट

खवड्या डोंगरावरून दरीत उडी घेऊन चांदगुडे कुटुंबातील तिघांनी केलेल्या सामूहिक आत्महत्येच्या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. आता या घटनेचा नवा व्हिडिओ समोर आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 26, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:29 AM IST
संगीता चांदगुडे पाय घसरून पडल्या? खवड्या डोंगरावरील नव्या व्हिडिओमुळं खळबळ, तिहेरी मृत्यू प्रकरणात ट्विस्ट
Image Credit: khavdya dongar case

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News LIVE : 26 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
2
3
4
5