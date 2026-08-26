/संगीता चांदगुडे पाय घसरून पडल्या? खवड्या डोंगरावरील नव्या व्हिडिओमुळं खळबळ, तिहेरी मृत्यू प्रकरणात ट्विस्ट

छत्रपती संभाजीनगर येथे चांदगुडे कुटुंबाच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण राज्यातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. 18 वर्षीय कुणाल चांदगुडे हा जीव देण्यासाठी खवड्या डोंगरावर गेला होता. त्याला वाचवण्याच्या प्रयत्नात आई-वडिलांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात आता अनेक वेगवेगळे खुलासे समोर येत आहेत. कुणालने इतका टोकाचा निर्णय का घेतला याबाबत वेगवेगळे दावे करण्यात येत आहेत. इतकंच नव्हे तर आता या घटनेचा एक नवा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमुळं संगीता चांदगुडे यांनी खरंच आत्महत्या केली की त्या पाय घसरून पडल्या? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खवड्या डोंगरावर खडलेल्या घटनेचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. आता आणखी एक नवा व्हिडिओ समोर आला आहे. सुरुवातीला या व्हिडिओत कुणाल आणि त्याचे वडील मुरलीधर चांदगुडे खाली पडताना दिसत आहे. त्याचबरोबर त्यांना खाली कोसळताना बघून सगळेच पुढे धावले. पती आणि मुलाला खाली कोसळताना पाहून संगीताही धावल्या. त्यानंतर काहीच सेकंदात संगीता यादेखील खाली कोसळल्या.
चांदगुडे यांच्या आईचा व्हिडिओही समोर आला आहे. या व्हिडिओतील दृश्ये पाहून त्या क्षणी कुटुंबावर काय परिस्थिती ओढावली होती, याची कल्पना येते. या व्हिडिओत सुरुवातीला संगीता यांनी उडी घेत आत्महत्या केल्याचे दिसतेय. मात्र व्हिडिओ व्हायरल होताच संगीता पाय घसरून खाली पडल्या अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळं संगीता यांचा मृत्यू कसा झाला याबाबत नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
khavdya dongar case: संगीता चांदगुडे पाय घसरून पडल्या की...? नव्या व्हिडिओमुळं खळबळ pic.twitter.com/ZxTwQ4Kgdg— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 26, 2026
दरम्यान, खवड्या डोंगरावरील सामूहिक मृत्यूमागचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत. या घटनेमागे मूळ आहे तो घरातील वाद आणि नातेवाईकांच्या प्रतिक्रियामध्ये सुद्धा हेच कारण आता पुढे येतेय. मुरलीधर हे आई-वडिलांचे एकुलते एक होते. त्यांचा संगीतासोबत प्रेमविवाह झाला. संगीता शेतीची कामे करणार नाही म्हणून घरच्यांचा या लग्नाला विरोध होता. मोठ्या मुलाच्या मृत्यूनंतर हे जोडपे संभाजीनगरला आले. त्यानंतर 17-18 वर्षांपासून मुरलीधर यांचा आई-वडील व बहिणींशी संपर्क नव्हता.
या दुर्दैवी घटनेनंतर घाटी रुग्णालयात दोन्ही बाजूंच्या नातेवाइकांमध्ये वाद झाला. यामुळे मुरलीधर यांच्यावर गावी तर पत्नी व मुलावर मुकुंदवाडीत अंत्यसंस्कार केले. त्यामुळे कौटुंबिक वादावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.