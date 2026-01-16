Nanded Sambhaji Nagar Parbhani Jalna Latur Election Result LIVE: मराठवड्यात कोण बाजी मारणार?

Nanded Sambhaji Nagar Parbhani Jalna Latur Election 2026 Result LIVE : मराठवाड्याच्या (Marathwada) 8 जिल्ह्यातील 5 महापालिकांसाठी मतदान झाले आहे. छ. संभाजीनगर, परभणी, जालना, नांदेड-वाघाळा आणि लातूर महापालिकांच्या निकालात कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. छ. संभाजीनगरमध्ये प्रचंड गोंधळ पहायला मिळाला. तर, लातुरची निवडणुक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आहे. लातूरमधून विलासरावांच्या आठवणी पुसल्या जातील असं वक्तव्य रवींद्र चव्हाण यांनी केलं होतं. त्यावर रवींद्र चव्हाणांकडून चुकीचे शब्द गेले अशी कबुलीही फडणवीसांनी दिली. त्यामुळे रवींद्र चव्हाणांच्या वक्तव्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी लातूरच्या सभेत डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न केल्याची चर्चा रंगली. भाजपच्या या विधानावर लातुरकरांचे मत हे निकालानंतर स्पष्ट होईल.
