Nanded Sambhaji Nagar Parbhani Jalna Latur Election Result LIVE: मराठवड्यात कोण बाजी मारणार?

Nanded Sambhaji Nagar Parbhani Jalna Latur Election Municipal Corporation Election 2026 Result LIVE Updates in Marathi ( नांदेड संभाजीनगर परभणी जालना लातूर महानगरपालिका निवडणूक निकाल लाइव्ह):  मराठवाड्यात कोण बाजी मारणार? मराठवाड्यातील नांदेड, संभाजीनगर, परभणी, जालना लातूर महानगरपालिका निवडणुकांच्या निकालांच्या सर्व ताज्या घडामोडी.  

Vanita Kamble | Jan 16, 2026, 07:08 AM IST
Nanded Sambhaji Nagar Parbhani Jalna Latur Election Result LIVE: मराठवड्यात कोण बाजी मारणार?

Nanded Sambhaji Nagar Parbhani Jalna Latur Election 2026 Result LIVE :  मराठवाड्याच्या (Marathwada) 8 जिल्ह्यातील 5 महापालिकांसाठी मतदान झाले आहे. छ. संभाजीनगर, परभणी, जालना, नांदेड-वाघाळा आणि लातूर महापालिकांच्या निकालात कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.  छ. संभाजीनगरमध्ये प्रचंड गोंधळ पहायला मिळाला. तर, लातुरची निवडणुक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आहे. लातूरमधून विलासरावांच्या आठवणी पुसल्या जातील असं वक्तव्य  रवींद्र चव्हाण यांनी केलं होतं. त्यावर रवींद्र चव्हाणांकडून चुकीचे शब्द गेले अशी कबुलीही फडणवीसांनी दिली. त्यामुळे रवींद्र चव्हाणांच्या वक्तव्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी लातूरच्या सभेत डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न केल्याची चर्चा रंगली. भाजपच्या या विधानावर लातुरकरांचे मत हे निकालानंतर स्पष्ट होईल.

महाराष्ट्रातील सर्व २९ महानगरपालिका निवडणूक मतमोजणीचे ताजे अपडेट्स येथे पाहा.... 

 

  •  बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

  • ठाणे कल्याण डोंबिवली नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

  •  पुणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

  • नाशिक धुळे मालेगाव जळगाव अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

  •  मीरा भाईंदर पनवेल उल्हासनगर भिवंडी महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

  •  नागपूर चंद्रपूर अकोला अमरावती महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

  •  सांगली कोल्हापूर इचलकरंजी सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

