Explained: महाराष्ट्रात खळबळ! मंत्र्याचा सख्खा भाऊ आणि पुतण्यावर बुलेटच्या रॉडने हल्ला; रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारहाण, नेते म्हणाले 'त्यांना वाटलं असेल की...'

गावच्या ठिकाणी शेती आणि जमिनीच्या वादातून कुटुंबीय किंवा गावकऱ्यांमध्ये अनेकदा वाद निर्माण होत असतात. अनेकदा हे वाद जीवघेणे ठरतात आणि त्यात मारहाणही होते. दरम्यान अशाच एका वादातून महाराष्ट्रात थेट मंत्र्याच्या सख्या भावाला आणि पुतण्याला मारहाण कऱण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा व दिव्यांग कल्याण विभाग मंत्री अतुल सावे यांच्या कुटुंबावर हा हल्ला झाला आहे. हल्ला इतका गंभीर होता की, पुतण्याच्या डोक्याला खोच पडली आहे.
अतुल सावे यांचे मोठे बंधु व पुतणे यांना शेती व रस्त्याच्या वादातुन एका गटाने मारहाण केली आहे. पैठण तालुक्यातील बिडकीन पोलिस ठाणे हद्दीतील नायगाव खंडेवाडी येथील घटना आहे.
त्यांना ग्रामीण रुग्णालय बिडकिन येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. अमेय अजित सावे (35) आणि अजित मोरेश्वर सावे (70) अशी जखमींची नावं आहेत. दोघेही छत्रपती संभाजीनगर येथील खडकेश्वर येथे वास्तव्या आहेत.
भाऊ आणि पुतण्याला मारहाण झाल्यानंतर अतुल सावे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी मारहाण केली असून पुतण्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
पुतण्या आणि भावाला जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाला असून, या लोकांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
त्यांनी सांगितलं की, "माझ्या पुतण्याचा खांदेवाडीमध्ये काँक्रीट प्लांट आहे. दोन वर्षापासून तो प्लांट त्या ठिकाणी सुरू आहे. व्यवस्थितपणे काम सुरू होतं. आज अचानक काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी गाडी आणून मारहाण केली. इथून गाडी घेऊन जाऊ नका असे ते म्हणत होते. माझ्या भावाने त्यांना सांगितलं रस्त्याचा काही विषय असेल तर आपण बोलू. जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊ असं माझ्या भावाने सांगितलं. तुम्हाला हवं असेल तर मोजणी करू असंही म्हटलं. मात्र त्या लोकांनी काही एक न ऐकून घेता माझ्या भावाला धक्काबुक्की केली".
"पुतण्या जेव्हा त्यांना समजवायला गेला त्यावेळेस मारहाण केली. बुलेट गाडीच्या रॉडने त्याला मारहाण करण्यात आली, कड्याने मारले. त्याच्या डोक्यात खोच पडली आहे. टाके दिले असून त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्याला सिग्मा रुग्णालयामध्ये आयसीयू मध्ये भरती करण्यात आले आहे. आधी सरकारी रुग्णालयात जाऊन टाके बसवून घेतले आणि त्यानंतर आता आयुष्यमध्ये उपचार सुरू आहे . त्याच्या डोक्यामध्ये मोठी खोच पडली असून, डॉक्टरांच्या निगराणी खाली असून प्रकृती चिंताजनक आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
जीवे मारण्याचा प्रयत्न
"पोलिसांकडे मी तक्रार केली असून त्यांना फोटो व्हिडिओ पाठवले आहेत. गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांवर तातडीने कारवाई केली पाहिजे. जीवे मारण्याचा त्यांनी पूर्णपणे प्रयत्न केला . माझ्या भावाच्या खिशातील पैसेही त्या लोकांनी काढून घेतले. व्हिडिओमध्ये सर्व लोक स्पष्ट दिसत आहेत. पोलिसांना माहिती दिली ते स्थानिक गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत . त्या इंडस्ट्रीमध्ये त्यांना दादागिरी करण्याची सवय आहे. खंडणीसाठी लोक काहीही करतात . त्या वृत्तीने त्यांनी हे काम केलं आहे. त्यांना वाटले नव्हते प्रकरण इतके गंभीर होईल. त्यांना वाटलं असावं थोडी दादागिरी करून बघू
परंतु रॉडने मारल्यामुळे मोठी जखम झाली," असं ते म्हणाले आहेत.
माझा पुतण्या अतिशय सिरीयस आहे, आयसीयूमध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. मी पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस निरीक्षकांसोबत बोललो आहे. IG ला सुद्धा बोललो असून त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. माझ्या वाहन चालकाला देखील जातिवाचक शिवीगाळ केली . आम्हाला जातीवाचक शिव्यांमध्ये जायचे नाही मात्र मारहाण केल्याने माझा पुतण्या अतिशय गंभीर आहे. या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांवर कारवाई झालीच पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.