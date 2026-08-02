Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /मला राजकारणातून रिटायर्ड व्हावसं वाटतंय, पण...; पंकजा मुंडेंच्या विधानाने राजकारणात खळबळ

'मला राजकारणातून रिटायर्ड व्हावसं वाटतंय, पण...'; पंकजा मुंडेंच्या विधानाने राजकारणात खळबळ

बीड-परळी महामार्गाच्या दुरवस्थेवर भाष्य करताना राज्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी भावनिक वक्तव्य केले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 02, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:58 AM IST
'मला राजकारणातून रिटायर्ड व्हावसं वाटतंय, पण...'; पंकजा मुंडेंच्या विधानाने राजकारणात खळबळ
Image Credit: Pankaja Munde

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
टीम इंडियात पुनरागमनापूर्वी हार्दिक पांड्याने केलं मुंडण, गर्लफ्रेंड सोबत घेतलं तिरुपती बालाजीचं दर्शन
2
3
4
5