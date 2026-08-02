'मला राजकारणातून रिटायर्ड व्हावसं वाटतंय, पण...'; पंकजा मुंडेंच्या विधानाने राजकारणात खळबळ

बीड-परळी महामार्गाच्या दुरवस्थेवर भाष्य करताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी भावनिक वक्तव्य केलं आहे. पंकजा मुंडे यांनी राजकारणातून रिटायर्डमेंट व्हावसं वाटतंय, असं म्हटलं होतं. त्यांच्या या रिटायर्डमेंटबाबतच्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील शिरसाळा येथे लोकनेते तथा हरीत क्रांतीचे जनक स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
आपल्या भाषणात त्यांनी बीड-परळी रस्त्याच्या दुरवस्थेवर भाष्य केलं आहे. त्या बोलत होत्या की, या रस्त्यावर खडकत-खडकत आले आणि पीएला म्हटलं, आता कंटाळा आलाय. राजकारणातून रिटायर्ड व्हावंसं वाटतं, असे त्या म्हणाल्या. मात्र, सभास्थळी उपस्थित नागरिकांचा उत्साह पाहिल्यानंतर आपल्याला नव्याने प्रेरणा मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या रिटायर्डमेंटबाबतच्या वक्तव्यानेराजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
"बीड-परळी महामार्गावरचा रस्ता एवढा खोदून ठेवला आहे की, त्या खडबडीत रस्त्यावरून प्रवास करताना मी माझ्या पीएला म्हटलं आता कंटाळा आलाय. वयाच्या 24 वर्षापासून या भागात काम करते आहे.आता 48 वर्षांची झाले. तब्बल 24 वर्षे याच रस्त्याने,याच लोकांसाठी आणि त्याच प्रश्नांशी झुंज देत प्रवास सुरू आहे. कधी कधी राजकारणातून रिटायर्ड व्हावंसं वाटतं. मात्र, जनतेचा उत्साह पाहिल्यानंतर हा विचार बदलल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी विकासासाठी जोमाने काम करण्याचा निर्धारदेखील बोलून दाखवला आहे.
पंकजा मुंडे पुढे म्हणाल्या की, 'इथे आल्यानंतर तुमचा उत्साह,तुमचं प्रेम आणि विश्वास पाहिला. तेव्हा मला जाणवलं की लाल दिव्याची गाडी माझ्यासाठी नाही,तर तुमचा विकास करण्यासाठी आहे.'