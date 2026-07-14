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महाराष्ट्रात धो धो बरसणाऱ्या पावसाबाबत चिंताजनक अपडेट! मराठवाडा आणि विदर्भात भयानक परिस्थिती

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman ( 15 जुलै 2026 उद्याचे हवामान ) : महाराष्ट्रात धो धो बरसणाऱ्या पावसाबाबत चिंताजनक अपडेट समोर आली आहे.  मराठवाडा आणि विदर्भात भयानक परिस्थिती आहे. यातच हवामान खात्याने दिलेल्या अलर्टमुळे टेन्शन आणखी वाढले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 14, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:39 PM IST
महाराष्ट्रात धो धो बरसणाऱ्या पावसाबाबत चिंताजनक अपडेट! मराठवाडा आणि विदर्भात भयानक परिस्थिती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रात धो धो बरसणाऱ्या पावसाबाबत चिंताजनक अपडेट! मराठवाडा आणि विदर्भात भयानक परिस्थिती
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