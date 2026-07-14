/महाराष्ट्रात धो धो बरसणाऱ्या पावसाबाबत चिंताजनक अपडेट! मराठवाडा आणि विदर्भात भयानक परिस्थिती

Maharashtra Weather Tomorrow : महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये धमाकूळ घालणाऱ्या पावसाने अचानक ब्रेक घेतला आहे. पुण्यासह राज्यातील अनेक भागात जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुसळधार पाऊस झाला. जून महिन्यात तब्बल 48 टक्के असलेली तूट आठवडाभरात झालेल्या पावसाने भरून निघाली असताना राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भात अजूनही पावसाची प्रतीक्षा आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाची मायनस 33 टक्के तूट आहे. राज्यात पुढील आठवडा कोरडाच असणार असल्याची माहिती हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ.एस.डी.सानप यांनी दिली. जून महिन्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाला होता. मात्र, एक ते आठ जुलै दरम्यान उत्तर कोकण, पुण्यातील घाट माथ्यावर आणि इतर ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला आहे. जून महिन्यात पावसाची तूट होती ती काहीशी भरून निघाली असल्याचे डॉ.एस.डी.सानप यांनी सांगितले.
कोकण आणि गोवा या विभागात सद्यस्थितीत सरासरीपेक्षा 6 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. येथील परिस्थिती समाधानकारक आहे. तर, मध्य महाराष्ट्र या विभागात सरासरीपेक्षा 8 टक्के पक्षा अधिक पाऊस नोंदवला गेला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही विभागांमध्ये परिस्थिती अजूनही चिंताजनक आहे. येथे पावसाची तूट वजा 30 टक्के पेक्षाही जास्त आहे.
संपूर्ण आठवडा हा राज्यात बहुतांश ठिकाणी कोरडा जाण्याची शक्यता जास्त आहे. काही ठिकाणी स्थानिक हवामान बदलांमुळे अत्यंत हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो, परंतु तो सर्वदूर नसेल. मराठवाड्यात उद्या पावसाची कोणतीही शक्यता नाही. विदर्भात काही ठिकाणी केवळ वादळी वाऱ्यासह हलका पाऊस पडू शकतो, परंतु मुसळधार पावसाची शक्यता नाही. मध्य महाराष्ट्र व कोकण येथेही पुढील 4 ते 5 दिवस उघडीप राहील. केवळ हलक्या सरी बरसतील मात्र पुढील आठवडा कोरडाच राहण्याची शक्यता असल्याचं यावेळी सानप यांनी सांगितले.