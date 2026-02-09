फक्त एका मतामुळे राजकारण बदललं! छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अपक्ष उमेदवाराने शिंदे गटाचा तगडा उमेदवार पाडला

Maharashhtra ZP Election Results : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निकाल जाहीर झाले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये फक्त एका मतामुळे राजकारण बदलले आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अपक्ष उमेदवाराने शिंदे गटाच्या उमेदवाराचा एका मताने पराभव केले आहे. एक मताने जिंकलेल्या छत्रपती संभाजीनगरच्या या अपक्ष उमेदवाराची संपूर्ण महाराष्ट्रात जोरदार चर्चा आहे.
संभाजीनगर तालुक्यातील वडगाव कोल्हाटी गटात लागलेला निकाल सर्वाचेच लक्ष वेधून घेत आहे. वडगाव कोल्हाटी गटात भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार सचिन गरड यांचा एक मतांनी विजय झाला आहे. सचिन गरड यांनी शिंदे गटाचे हनुमंत भोंडवे यांचा पराभव केला आहे.
एक मताने निवडून आलेल्या गरड यांच्या डोळ्यात अश्रू पहायला मिळाले. वाळू माफियांच्या आणि ताकदवार उमेदवारांच्या विरोधात लढलो जनतेने मी सामान्य असतांनी निवडून दिले त्यांचे आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया गरड यांनी दिली झालेला पराभव मान्य करतो, एक मताने की होईना पराभव असतो आणि त्या एका मताची आज किंमत कळली अशी प्रतिक्रिया हनुमंत भोंडवे यांनी दिली.
छत्रपती संभाजीनगर पंचायत समिती निकाल : एकूण ९ पंचायत समिती -
छत्रपती संभाजीनगर एकूण - 20
भाजप : 6
शिवसेना : 6
शिवसेना UBT: 5
NCP : 0
MIM : 1
काँग्रेस : 1
इतर : 1
पैठण तालुका - 18
भाजप : 0
शिवसेना : 12
शिवसेना UBT: 3
NCP : 2
काँग्रेस : 1
इतर :
गंगापूर तालुका - 18
भाजप : 6
शिवसेना : 2
शिवसेना UBT:2
NCP : 5
एमआयएम : 1
इतर : 2
वैजापूर तालुका - 16
भाजप : 3
शिवसेना : 5
शिवसेना UBT: 2
NCP : 4
NCP SP :
Other : 2
कन्नड तालुका - 16
भाजप : 5
शिवसेना : 6
शिवसेना UBT:
NCP : 1
काँग्रेस : 2
इतर : 2
खुलताबाद तालुका - 6
भाजप : 3
शिवसेना :
शिवसेना UBT: 1
NCP : 2
फुलंब्री तालुका - 8
भाजप : 3
शिवसेना : 2
शिवसेना UBT: 1
NCP SP : 1
काँग्रेस : 1
सिल्लोड तालुका - 18
भाजप : 6
शिवसेना : 6
शिवसेना UBT:
NCP :
सोयगाव तालुका - 6
भाजप : 3
शिवसेना : 2
शिवसेना UBT: 1
NCP : 0