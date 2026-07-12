/छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलिसांची मोठी कारवाई! 5 कोटी 26 लाखांहून अधिक रोख रक्कम जप्त

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सध्या एका कारवाईची मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. मिटमिटा भागातल्या एका बंगल्यातून पोलिसांनी साडेपाच कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. कोट्यवधींची रोख रक्कम, घातक शस्त्रास्त्रांचा साठा, सोनं-चांदी आणि जिवंत काडतुसं चोरी केली असल्याचे उघड झाले आहे. हे सगळं ज्या आलिशान बंगल्यातून जप्त केलं, तो बंगला एका दिवंगत कामगार नेत्याचा असल्याची माहिती पुढे आली आहे. गुप्त माहिती मिळताच छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी मिटमिटा परिसरातल्या एका बंगल्यावर धाड टाकली.
झाडाझडतीदरम्यान जे समोर आलं ते पाहून पोलीसही अवाक झाले. एका गुप्त खोलीत कोट्यवधींची रोख रक्कम, लाखो रूपयांचं सोनं-चांदी, पिस्तुलं, रायफल आणि ६०० हून अधिक जिवंत काडतुसं सापडली आहेत. पोलिसांनी जेव्हा या बंगल्याच्या मालकाचा शोध घेतला, तेव्हा समोर आलं एक धक्कादायक नाव 'बाबा फरजान' असे होते. आणि सुमारे महिनाभरापूर्वीच बाबा फरजान यांचं निधन झालं आहे. शहरातल्या सिटी चौक परिसरात राहणारे बाबा फरजान हे वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातले एक मोठे कामगार नेते म्हणून ओळखले जात होते. १९९० मध्ये त्यांनी अपक्ष म्हणून विधानसभा निवडणूकही लढवली होती. त्यांची दोन मुलं सध्या पुण्यात असतात.
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पण त्यांच्या निधनानंतर या बंगल्यातल्या एका विशेष खोलीत कोणालाही जाण्याची परवानगी नव्हती. आणि याच खोलीत लपवून ठेवला होता हा काळा पैसा आणि शस्त्रांचा साठा पोलिसांच्या माहितीनुसार, बाबा फरजान यांच्यावर हत्येचा प्रयत्न, मारामारी, अपहरण आणि जमिनी बळकावल्याचे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल होते. १९८३-८४ पासूनच त्यांच्या गुन्हेगारी जगताशी संबंध होते. त्यामुळे हा शस्त्रसाठा आणि पैसा याच गुन्हेगारीच्या साम्राज्यातून आला का, अशी शंका आता व्यक्त केली जातेय.
बाबा फरजान यांच्या मृत्यूनंतरही घरात एवढी मोठी रोख रक्कम आणि घातक शस्त्रसाठा सुरक्षित कसा राहिला, या पैशांचा आणि शस्त्रांचा मुख्य स्रोत काय? हा पैसा कोणत्या मोठ्या डीलचा किंवा खंडणीचा भाग आहे का, यात आणखी कोणकोणत्या बड्या पांढरपेशा लोकांचा सहभाग आहे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी पोलिसांनी आता वेगवान चक्र फिरवली आहेत. पोलिसांनी अत्यंत गोपनीय पद्धतीने ही मोहीम राबवली असल्याचे सांगितले जात आहे. या कारवाईतून बाबा फर्जन याच्या काळातील अनेक जुन्या प्रकरणांची उकल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेची किंमत कोट्यवधी रुपये असल्याचे प्राथमिक अंदाज आहेत.