/Operation Tiger मुळे मोठा ट्विस्ट, नांदेडमध्ये मोठी घडामोड; आष्टीकरांच्या मुलाची धाकधूक वाढली

विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला काही तास शिल्लक असताना नांदेडमध्ये मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. विधान परिषदेसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन काँग्रेसचे माघार घेतलेले उमेदवार रामदास पाटील सुमठाणकर यांनी केले आहे. तसे आवाहन करणारी फेसबुक पोस्ट त्यांनी काही वेळापूर्वी टाकली आहे.
महाविकास आघाडीतर्फे काँग्रेसचे उमेदवार माजी सनदी अधिकारी रामदास पाटील आष्टीकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. रामदास पाटील यांना बी फॉर्मही देण्यात आला होता. हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचे सुपुत्र कृष्णा पाटील यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यांना यु बी टी तर्फे बी फॉर्म देण्यात आला नव्हता.
उमेदवारी मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी एनवेळी वेगवान घडामोडी घडल्या. उमेदवारी मागे घेण्यास केवळ अर्धा तास असताना काँग्रेसचे उमेदवार रामदास पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेऊन खा.नागेश पाटील आष्टीकर यांचा मुलगा कृष्णा पाटील यांना पुरस्कृत करण्यात आले. उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याशी कॉन्फरन्स कॉल वर बोलल्या नंतर उमेदवारी मागे घेत असल्याचे रामदास पाटील यांनी सांगितले होते. काँग्रेसकडे सर्वाधिक संख्याबळ असताना काँग्रेसला डावलल्याने मात्र रामदास पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
काँग्रेसकडे 92 नगरसेवक असताना केवळ 13 नगरसेवक असणाऱ्या यु बी टी ला जागा का सोडण्यात आली? लॉजिक कळले नाही अशी फेसबुक पोस्ट रामदास पाटील यांनी केली होती. या घडामोडी नंतर काँग्रेसमध्ये आधीच नाराजी होती. त्यात आता ऑपरेशन टायगर मध्ये खासदार आष्टीकर यांचे नाव आल्याने रामदास पाटील यांनी पोस्ट केली. महापालिकेत काँग्रेस आणि वंचित ची आघाडी असल्याने वंचित चे उमेदवार प्रशान्त इंगोले यांना मतदान करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. दरम्यान सहा खासदारांची गद्दारी केवळ ठाकरे यांच्याशी नाही तर महाविकास आघाडीशी आहे अशी पोस्ट काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केल्यानंतर काही वेळाने रामदास पाटील यांनी ही पोस्ट केली. काँग्रेरसकडे 92 नगरसेवक आहेत. त्यामुळे काँग्रेसचे हे 92 नगरसेवक कुणाला मतदान करणार हे पाहावे लागणार आहे.