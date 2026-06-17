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Operation Tiger मुळे मोठा ट्विस्ट, नांदेडमध्ये मोठी घडामोड; आष्टीकरांच्या मुलाची धाकधूक वाढली

 मतदान काही तासावर असताना नांदेडमध्ये मोठ्या घडामोडी, खासदार आष्टीकर यांचे सुपुत्र महाविकास आघाडीचे उमेदवार असल्याने त्यांच्या ऐवजी वंचितच्या उमेदवारांला मतदान करण्याचे आवाहन काँग्रेसचे माघार घेतलेले उमेदवार सुमठाणकर यांनी केलं आहे. 

Written BySatish MohiteEdited By:Dakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 17, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:32 PM IST
Operation Tiger मुळे मोठा ट्विस्ट, नांदेडमध्ये मोठी घडामोड; आष्टीकरांच्या मुलाची धाकधूक वाढली

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Satish Mohite

Satish Mohite

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