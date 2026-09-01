अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करताना डोळ्यात अश्रु; मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम

मनोज जरांगे : मनोज जरांगे यांचं अंतरवाली सराटीत उपोषण सुरु आहे. जरांगेंच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. सरकारकडून जरांगेंच्या उपोषणावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरुच राहिल अशी ठाम भूमिका जरांगेंनी घेतली. काल जरांगेंची तब्येत खालावल्यानंतर प्रशासकीय अधिका-यांच्या शिष्टमंडळने जरांगेंची भेट घेतली. यावेळी अधिकारीवर्ग आणि जरांगे यांच्यात तब्बल दीड तास चर्चा पार पडलीये. मात्र ही चर्चा निष्फळ ठरली. आपल्या मागण्यांबाबतचा जीआर काढण्यावर जरांगे ठाम आहेत.
शासनाची भूमिका मांडण्यासाठी आमचे अधिकारी गेले होते आमचा मसुदा त्यांना दिलाय, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्याने मसुदा तयार केला होता.
सगळ्यांनी बसून अंतिम मसुदा दिला होता.
हा प्रस्ताव होता, हीच आमची भूमिका होती, त्यात त्रुटी वाटत असेल तर त्यांनी सांगावे त्या प्रमाणे निर्णय करू.
जिल्हाधिकारी गेल्या होत्या ते म्हणाले अधिकारी पेक्षा मंत्र्यांनी यावे मात्र आम्ही मसुदा तयार केलाय त्यातील त्रुटी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगायला हवे होते उद्या सकाळपर्यंत त्यांनी काही सांगितले तर मग पुढं करायचं बघू
जिखाधिकारी मंत्री समितीने तयार केलेला मसुदा घेऊन गेले होते आमचे प्रतिनिधी होते त्यांनी त्याला बोलायला हवे होते.
आम्ही सकारात्मक आहोत बऱ्याच अंशी निर्णययातून माहिती पुढं आली आहे काही त्रुटी असेल तर सांगावे म्हणजे आम्हाला कळेल
58 लाख नोंदी ग्रामपंचायत समोर मांडू मात्र लोकांनी अर्ज करायला हवा ना
आम्ही कार्यवाही कशी होणार हे त्यांना सांगितलं आहे.
आम्ही प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला नाहीय बहुतांश मागण्यांना प्रतिसाद दिला आहे.
मराठा समाजाच्या प्रश्नापुढे कोण काय भाषा वापरतो याबद्दल मला काही करायचं नाही, मात्र लोकशाहीत काय बोलावे काय नाही याबाबत निर्बंध प्रत्येकाला असायला हवे.
मसुदा पाठवला आहे सकारात्मक आहे, जरांगे पाटलांना सांगितले आहे आम्हला इगो नाही आम्ही प्रश्न सोडवायला आलो आहे, त्रुटी सांगा म्हणजे अंतिम मसुदा तयार होईल.
मनोज पाटलांच्या तब्येतीची आम्हाला काळजी आहे आजही विनंती करतो मसुदा सकारात्मक आहे त्यांनी ही सकारात्मक विचार करावा, सरकार चर्चेला आले आहे मसुद्यावर चर्चा करावी लागेल.
बोलण्याचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे, मात्र विखे, शिंदे साहेब फडणवीस या सगळ्यांनी सकारात्मक काम केले आहे, अनेक बाबी पुढं नेल्या आहेत.
संविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीवर बोलताना मनोज जरांगे यांनी विचार करावा असे आम्हाला वाटते आम्ही सकारात्मक आहोत म्हणून आलोय ना... त्यांची चिडचिड होत असेल आम्ही सकारात्मक आहोत. मुद्दा प्रतिष्ठे चा नाही आम्ही सकारात्मक आहोत, जरांगे यांनी तब्येतीची काळजी घ्यावी.