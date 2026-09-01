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अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करताना डोळ्यात अश्रु; मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम

मनोज जरांगेंच्या आंदोलनावर ठाम आहेत. जरांगेंची तब्येत खालावली आहे. हे आंदोलन मागे घ्यावे, असे प्रयत्न सरकारकडून सूरू आहेत.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 01, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:52 PM IST
अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करताना डोळ्यात अश्रु; मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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