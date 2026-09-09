/मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा 12 दिवस, सरकारने जाहीर केला मोठा निर्णय; मराठा आंदोलकांचा मोठा प्रश्न सुटला

मराठा आरक्षण : मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसले आहेत. जरांगेंच्या उपोषणाचा आज 12 दिवस आहे. अनेक मागण्यासांठी मनोज जरांगे पाटील यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे. अशातच आत सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत पावलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पात्र वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात नोकरी देण्यात येणार आहे. प्रलंबित प्रकरणांच्या कार्यवाहीसाठी 11 सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे विशेष कॅम्प आयोजीत करण्यात आले आहे. प्रादेशिक व्यवस्थापकांच्या नियंत्रण समितीमार्फत प्रकरणांची छाननी करण्यात येणार आहे. संबंधितांनी आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत उपस्थित राहण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत पावलेल्या आंदोलकांच्या एका वारसाला महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (MSRTC) अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी येत्या 11 सप्टेंबर 2026 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे विशेष शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. एसटी महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक (सनियंत्रण समिती क्र. २) अनघा बारटक्के यांनी याबाबतचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. येत्या शुक्रवारी, 11 सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता प्रादेशिक कार्यालय, सनियंत्रण समिती क्र. 2, छत्रपती संभाजीनगर येथे हे शिबीर पार पडणार आहे. 6 जिल्ह्यांतील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धाराशिव, परभणी, नांदेड आणि लातूर या विभागांमधील मृत आंदोलकांच्या वारसांची प्रकरणे या शिबीरात मार्गी लावली जाणार आहेत. मृत आंदोलकाच्या कुटुंबातील एका अवलंबितास त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार एसटी महामंडळात सेवा बजावण्याची संधी दिली जाणार आहे. शासकीय परिपत्रकानुसार ही धोरणात्मक कारवाई केली जात असून, संबंधित सर्व विभागांच्या नियंत्रकांना आवश्यक कागदपत्रांसह मृत आंदोलकांच्या वारसांना या शिबीराला उपस्थित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक पीडित कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे.
दरम्यान, जरांगेंनी उपोषण स्थगित केल्यास चर्चेसाठी जाणार अशी भूमिका शिष्टमंडळाने घेतली आहे. मात्र जरांगे आपल्या सर्व मागण्यांवर ठाम असून उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी केला. 12 तारखेला जरांगे आपल्या मुंबईतील आंदोलनाची दिशा देखील ठरवणार आहेत. याआधी सरकारकडून जरांगेंची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आज पुन्हा विभागीय आयुक्त कार्यालयात शिष्टमंडळाची यासंदर्भात बैठक होणार आहे. मराठा समाजाला जे शक्य होतं ते दिलंय मात्र कुणाच्या ताटातील काढून कुणाला देणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मांडली आहे.