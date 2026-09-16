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'मराठा समाज कोणतंही सरकार पाडू शकतो', पेन ड्राइव्हचा उल्लेख करत जरांगेंचा इशारा; म्हणाले, 'मी फडणवीसला तीन वर्ष...'

नियोजित वेळेपेक्षा जरांगेंना पटोद्यात पोहचण्यासाठी फारच उशीर झाला. त्यांनी यानंतर रात्री दोन वाजता घेतलेल्या सभेमधून मुख्यमंत्री फडणवीसांवर निशाणा साधताना नक्की काय म्हटलंय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 16, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:46 AM IST
'मराठा समाज कोणतंही सरकार पाडू शकतो', पेन ड्राइव्हचा उल्लेख करत जरांगेंचा इशारा; म्हणाले, 'मी फडणवीसला तीन वर्ष...'
Image Credit: जरांगेंनी मुख्यमंत्र्यांवर केली टीका (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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