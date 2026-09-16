'मराठा समाज कोणतंही सरकार पाडू शकतो', पेन ड्राइव्हचा उल्लेख करत जरांगेंचा इशारा; म्हणाले, 'मी फडणवीसला तीन वर्ष...'

मुंबईच्या दिशेने निघालेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी रात्री पाडोद्यात मुक्काम केला. नियोजित वेळेपेक्षा जरांगेना इथे पोहचण्यास खूपच उशीर झाला. रात्री दीड वाजता जरांगेंचा ताफा या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर त्यांनी दोन वाजता हजारो मराठा समर्थकांसमोर जाहीर सभा घेतली. या सभेमधून त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधला. "फडणवीस यांनी मला गोळ्या घालायचे षड्यंत्र रचले आहे," असा खळबळजनक आरोप जरांगेंनी केली. तसेच, "मी माझ्या कुटुंबाला सांगून आलोय स्वाभिमानाने जगा. पोराला सांगितले धाडसाने पुढे चला. मी समाजासाठी गेलो तर पुढे गाडा चालव. जातीची प्रतिष्ठा कमी होऊन देऊ नका," असंही जरांगे म्हणालेत.
"मी सलाईन घेतले की सरकार बिनधास्त होते. सलाईन सोडली की टेन्शनमध्ये येते. ज्याला कोणी वस्ताद नाही. ज्याला कोणी बाप नाही त्याचा बाप आहे मी. चांगल्या चांगल्याची जिरवली आहे. उपोषणात दौरा चांगला नाही. त्रास होत असल्याने दौरा रद्द करू शकतो. आरक्षण महत्त्वाचे आहे. दौरा महत्त्वाचा नाही," असं म्हणत जरांगेंनी ते कदाचित मुंबई दौरा रद्द करतील असे संकेत दिलेत.
"माझ्या समाजाच्या लेकराबाळांसाठी लढताना शरीर थकले. तुमच्यासाठी मी सरकारला अंगावर घेतले आहे. आपण कधीच कोणाला हातबल होऊ देऊ शकत नाही. सरकारला वाटते मी त्यांना शरण यावे पण मागणी सोडून देऊ? सरकारपेक्षा माझा बाप मोठा आहे. माझा समाज माझा बाप आहे. माझा समाज कोणतेही सरकार पडू शकतो. दुसरे अणू शकतो," असं भावनिक विधान जरांगेंनी केलं.
"शरीरापेक्षा दौरा महत्त्वाचा नाही. मला दौरा रद्द करावा लागेल. माझ्या जागेवर कोणी असू द्या. लोक सर्दी झाली तरी घरच्या बाहेर निघत नाही. मी तुमच्यासाठी झटत आहे. तुम्ही नेत्यावर आणि पक्षावर प्रेम करू नका. आरक्षण मिळाल्यावर करा," असं आवाहनही जरांगेंनी मराठा समाजातील तरुणांना केलं.
फडणवीसांवर निशाणा साधताना जरांगेंनी, "देवेंद्र फडणवीस तोडीस तोड डाव टाकतोय. मी त्याला तीन वर्ष हरवले आहे," असं म्हटलं. पुढे बोलताना, "पेन ड्राइव्हमध्ये सगळ्या नोंदी घेतल्या आहेत. सरकारने काहीही केले तरी पेन ड्राइव्हमध्ये नोंदी आहेत. आपल्या हातात आता चेक आहे. आपण कधीही बँकेत टाकू. मराठे आता विजयाच्या उंबरठ्यावर आहेत," असं जरागेंनी समोर उपस्थित हजारो मराठ्यांना उद्देशून म्हटलं. "तुम्ही माझ्यामागे असताना कोणाची माय वॅली नाही मला हात लावायला," असंही जरांगे म्हणाले.