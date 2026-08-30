/मनोज जरांगे पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा परभणी दौरा यशस्वी

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परभणी दौरा : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी परभणी दौरा करू नये असं आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या इशाऱ्यानंतरही शिंदेंचा दौरा यशस्वी ठरला आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या आव्हानाला पूर्णविराम देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा परभणी दौरा सुरळीत पार पडला.
दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलकांनी आपली भूमिका मांडण्याचा आणि विरोध दर्शवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा विरोध योग्य पद्धतीने हाताळत एकनाथ शिंदेंनी आपल्या नेहमीच्या संवादात्मक शैलीने आंदोलनकर्त्यांशी थेट संवाद साधला. घोषणा देणारे आपलेच लोक असल्याचं सांगत शिंदेंनी पोलिसांना त्यांना बाजूला थांबवण्याच्या सूचना दिल्या. गरज पडल्यास त्यांना मंचावर बोलवण्याचंही त्यांनी सांगितलं... भाषणात शिंदेंनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा उल्लेख केला लाडक्या बहिणी, शेतकरी आणि युवकांसाठी सरकारच्या योजनांची माहिती दिली. सोबतच बंडू जाधव यांच्या शिवसेना प्रवेशाचाही शिंदेंनी उल्लेख केला.
दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटातून बंडखोरी करुन शिंदेंच्या शिवसेनेत दाखल झालेल्या खासदार संजय जाधवांना मनोज जरांगेंनी थेट इशारा दिला. परभणीमध्ये आयोजीत करण्यात आलेला शेतकरी मेळावा रद्द करा असा फोन जरांगेंनी खासदार संजय जाधव यांना केला. मेळावा रद्द न केल्यास परभणीत जेऊन कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशारा जरांगेंनी दिल्याचं पाहायला मिळालेलं.
जरांगेंनी इशारा दिल्यानंतरही कार्यक्रम रद्द करण्यास खासदार संजय जाधवांनी नकार दिला.. जरांगेंनी रात्री कळवलं असतं तर कार्यक्रम रद्द केला असता अशी प्रतिक्रीया संजय जाधवांनी दिली. मनोज जरांगेंच्या इशारा-यानंतर संजय जाधवांच्या घराची सुरक्षा वाढवली गेली. मेळाव्याच्या ठिकाणी मराठा आंदोलकांची घोषणाबाजीही केली. पण, संजय जाधव आणि शिवसेनेनं मात्र जरांगेंच्या इशाऱ्याक़डे दुर्लक्ष करत शेतकरी मेळावा घेतला. त्यामुळं कार्यक्रम रद्द न करणं ही खासदार संजय जाधवांची मोठी चूक आहे असं म्हणत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी संताप व्यक्त केल्याचं दिसलं. तसंच याचा बदला मुंबईत घेणार असा इशारा जरांगेंनी दिलाय. जाधव आणि शिरसाटांमुळे शिंदे आणखी खोलात गेलेत असंही जरांगेंनी म्हणाले, संजय जाधवांचा बदला शिंदेंना मुंबई, ठाण्यात भोगावा लागेल असा इशारा जरांगेंनी देवून टाकला.
मनोज जरांगे पाटलांनी 11व्यांदा उपोषणास्त्र उगारलंय. ही अंतिम लढाई असल्याचं सांगत, जरांगे मराठा समाजाला एकत्र येण्याचं आवाहन करतायेत. पण, परभणीतल्या शेतकरी मेळाव्याच्या माध्यमातून जरांगेंनी आता थेटपणे एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या शिवसेनेलाही लक्ष्य केल्याचं दिसतंय. (Patch vo)
याचीच प्रचिती शिंदेंच्या शेतकरी मेळाव्यातही आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भाषणावेळी मराठा आंदोलकांनी काळे झेंडे फडकवत गोंधळ घातल्याचं दिसलं. अंतरवाली सराटीत उपोषणाच्या दुसऱ्या मनोज जरांगे चांगलेच आक्रमक झाल्याचं दिसलं. जरांगेंनी थेटपणे खासदार बंडू जाधवांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनाही इशारा दिलाय. त्यामुळं जरांगेंच्या या इशाऱ्यानंतर महाराष्ट्रातील वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळतंय.