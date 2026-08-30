Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /मनोज जरांगे पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा परभणी दौरा यशस्वी

मनोज जरांगे पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा परभणी दौरा यशस्वी

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आव्हानानंतरही परभणीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा शेतकरी मेळावा पार पडला. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी या कार्यक्रमाला विरोध करत तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाषणासाठी उभे राहताच एक मराठा, लाख मराठाच्या घोषणा सुरू झाल्या आणि सभेचं वातावरण काही क्षणांसाठी बदललं.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 30, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:21 PM IST
मनोज जरांगे पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा परभणी दौरा यशस्वी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
वेळीच ओळखा अंडाशयाचा कॅन्सर, सुरुवातीची ही चिन्हे अजिबात दुर्लक्षित करू नका
2
3
4
5