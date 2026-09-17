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Breaking मनोज जरांगेंचे उपोषण अखेर मागे, सरकारला दिला 90 दिवसांचा अल्टिमेटम

मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषण मागे घेतलं असून सरकारच्या शिष्टाईला यश आलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 17, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:26 AM IST
Breaking मनोज जरांगेंचे उपोषण अखेर मागे, सरकारला दिला 90 दिवसांचा अल्टिमेटम
Image Credit: Manoj Jarange Patil

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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