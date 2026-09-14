/मुंबईतील आंदोलनाला दोनदा पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर मनोज जरांगेचा मोठा निर्णय, गणेशोत्सव काळात दोन गाड्या घेऊन...

मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांनी आंदोलन करण्यासाठी दोनदा परवानगी नाकारली आहे. मुंबईतील गणेशोत्सवाचे कारण देत पोलिसांनी जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही. मनोज जरांगे पाटील भगवं वादळ घेऊन 15 सप्टेंबरला अंतरवली सराटीहून मुंबईच्या दिशेने निघणार होते. त्यानंतर 19 सप्टेंबरला मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसणार होते. पण पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना मोठा धक्का दिला आहे. पण या धक्क्यानंतरही मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारचे टेन्शन वाढवणारी मोठी घोषणा केली आहे.
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत घेत आंदोलनाची पुढील रणनिती स्पष्ट केली. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आंदोलनासाठी एकट्याने जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, मी 15 सप्टेंबरला एकटाच मुंबईच्या दिशेने निघणार आहेत. तर ते पुढे म्हणाले की, मराठ्यांनो योग्यवेळी तुम्हाला मुंबईत बोलवेन असं त्यांनी सांगितलं. मनोज जरांगे पाटील पुढे म्हणालेत की, मुंबईला जायचे आहे.
पण समाजाचे नुकसान होत असेल तर थांबले पाहिजे, असं मला वाटतं. पण मी एकटा खिंड लढतोय. मला माझ्या समाजाला अडचणीत टाकायचे नाही. मला समजून घ्या, असं आवाहन त्यांनी यावेळी समाजाला केलं आहे. दोन गाड्या घेऊन मुंबईच्या दिशेने निघणार आहे, अशी घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.