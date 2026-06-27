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'सरकारने केलेल्या कामाला 100 टक्के...' मनोज जरांगे पाटलांनी केले सरकारचे भरभरून कौतुक

आजच्या टू द पॅाइंट या शोमध्ये मनोज जरांगे आणि प्रसाद लाड यांच्यामधील नात्यासंदर्भात त्यांनी उघडपणे सांगितले आहे. अनेक मांगण्याच्या संदर्भात त्यांनी महाराष्ट्र सरकारचे भरभरून कौतुक केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 27, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:47 PM IST
'सरकारने केलेल्या कामाला 100 टक्के...' मनोज जरांगे पाटलांनी केले सरकारचे भरभरून कौतुक
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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'सरकारने केलेल्या कामाला 100 टक्के...' मनोज जरांगे पाटलांनी केले सरकारचे भरभरून कौतुक
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