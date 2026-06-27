'सरकारने केलेल्या कामाला 100 टक्के...' मनोज जरांगे पाटलांनी केले सरकारचे भरभरून कौतुक

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील याचा आता झी24 तासच्या टू द पॅाइंट या शोमध्ये खास मुलाखत पार पडली. यामध्ये मनोज जरांगे यांनी राजकीय गोष्टींवर त्याचबरोबर मराठा समाजाच्या मागण्याच्या संदर्भात अनेक गोष्टी उघडपणे बोलल्या आहेत. आजच्या या मुलाखतींमध्ये मनोज जरांगे आणि प्रसाद लाड यांच्यामधील नात्यासंदर्भात त्यांना विचारण्यात आले. यावेळी त्यांनी सांगितले की, एकमेकांवर जोरदार टीका करत होते. प्रसाद लाड हे सरकारचे ऐकून पटापट निकाली काढण्याच्या मार्गावर होते. व्हि के पाटील आणि प्रसाद लाड पाटील यांच्या लक्षात आले की काम हे त्याच्या प्रमाणेच करावे लागणार आहे.
लाड यांच्या आम्ही निदर्शनास आणून दिले की आम्ही आमच्या मागण्यासाठी भांडत आहोत राजकारणासाठी नाही असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले. जेव्हा प्रसाद लाड हे आले त्यावेळी त्यांना अधिकाऱ्यांना कॅाल लावून दिले आणि अधिकारी कशा प्रकारे टाळाटाळ करत आहेत हे दिसून आले. जेव्हा हे त्याच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी मला स्वत: कॅाल केला आणि त्यांनी माझ्याशी संवाद साधला असे जरांगेंनी सांगितले. जे काम सरकारने केली आहेत ते केली आहेत, त्यांना मी मराठा शब्दावर जवळ केले आहे. प्रसाद लाड यांनी सांगितले की मराठा समाजाला ते आरक्षण देणार आम्ही विश्वास ठेवला आणि म्हणून आमचा प्रेमळ संवाद सुरु झाला असे जरांगें म्हणाले.
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प्रसाद लाड यांच्यावर आम्ही विश्वास ठेवला आहे आणि त्यामुळे जर मराठा समाजाच्या पाठीवर हात ठेवून घेतला ना तर 20-20 मंत्र्यांचं बळ हे एकएक मंत्र्याच्या पाठीशी असणार आहे असे जरांगेंनी सांगितले. मला त्यासाठी तुम्हाला काम करणे गरजेचे आहे, अनेक कामे आमची पूर्ण झाली आहेत त्यामुळे आम्ही त्यांचे कौतुक केले आहे असे स्पष्ट मनोज जरांगे यांनी सांगितले आहे.
विद्युतच खात हे फडणवीसांकडे आहे आणि तेच राहिले आहे, सरकारने केलेल्या कामाला मी 100 टक्के मार्क दिले आहेत. त्याचे आभार देखील मी मानले आहेत, काही मागण्या राहिल्या आहेत त्या लवकरच होतील अशा सांगितल्या आहेत.