15 सप्टेंबरला भगवं वादळ मुंबईच्या दिशेने निघणार, 'या' तारखेपासून आझाद मैदानात बसणार उपोषणाला, आंदोलनाबद्दल वाचा ए टू झेड माहिती

गणेशोत्सव काळात भगवं वादळ मुंबईच्या दिशेने धडकणार आहे. एकीकडे देशात गणेशोत्सवाची धूम असणार आहे, दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वात मराठ्यांचं भगवं वादळ मुंबईत धडकणार आहे. आमरण उपोषणाच्या आज 15 व्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठी घोषणा केली आहे. गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी 15 सप्टेंबरला अंतरवाली सराटीतून मनोज जरांगे पाटील सकाळी 11 वाजता मुंबईच्या दिशेने निघणार आहेत. 15 सप्टेंबरला अंतरवाली सराटीतून निघणारे हे भगवं वादळ 19 सप्टेंबरला मुंबईत पोहोचणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी घोषणा केली की, 15 सप्टेंबरला अंतरवली सराटीमधून दुपारी 11 वाजता मुंबईच्या दिशेने मोर्चा निघणार. या दरम्यान मनोज जरांगे पाटील मराठा आंदोलकांसह पाटण, श्रीगोंदा, हडपसर आणि खोपोली या चार ठिकाणी मुक्काम करणार आहेत. त्यानंतर हे भगवं वादळ 19 सप्टेंबरला मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषणाला बसणार आहेत.
ते पुढे म्हणाले की, बीड जिल्ह्यात पाटोद्यात पहिला मुक्काम असणार आहे. दुसरा मुक्काम अहिल्यानगर श्रीगोंदा, तिसरा मुक्काम हडपसर असणार आहे. हडपसरचं म्हणणं होत की तुम्ही पुण्याचा भाग मागे ठेवता, आम्हाला एक संधी द्या. पाटोदा, श्रीगोंदा मग हडपसर मार्गे चौथा टप्पा खोपोली रायगड जिल्हातून असणार आहे. कोपरखैराणेवाले बोलतात की आम्हाला पण संधी द्या. सध्या तरी खोपोली फायनल पकडून चला. खोपोलीनंतर मग आझाद मैदान तिथे आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे.
मोर्चा निघाल्यानंतर 15 सप्टेंबरचा मुक्काम पाटोदा, 16 सप्टेंबरचा मुक्काम श्रीगोंदा, अहिल्यानगर... 17 सप्टेंबर हडपसर, पुणे जिल्हा... 18 सप्टेंबर खोपोली, 19 सप्टेंबर सकाळी 10 वाजता आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरु करायचे आहे, अशी घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
सकाळी 10 ऐवजी 11 वाजता मोर्चा अंतरवाली सराटीतून निघणार
15 सप्टेंबर- पहिला मुक्काम - पाटोदा, बीड
16 सप्टेंबर- दुसरा मुक्काम - श्रीगोंदा, अहिल्यानगर
17 सप्टेंबर- तिसरा मुक्काम - हडपसर, पुणे
18 सप्टेंबर- चौथा मुक्काम - खोपोली, रायगड
19 सप्टेंबर- आझाद मैदान, मुंबई उपोषण सुरु