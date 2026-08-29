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मनोज जरांगेंच्या उपोषणाला सुरुवात, सरकारकडे केली नवी मागणी; म्हणाले, 'लढा आता विजयाच्या उंबरठ्यावर...'

मनोज जरांगे यांचे आज पासून पुन्हा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू होते आहे. गेल्या 3  वर्षांत जरांगे यांचे 10 उपोषणे केली आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 29, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:48 AM IST
मनोज जरांगेंच्या उपोषणाला सुरुवात, सरकारकडे केली नवी मागणी; म्हणाले, 'लढा आता विजयाच्या उंबरठ्यावर...'
Image Credit: Maratha Reservation

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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