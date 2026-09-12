/भगवं वादळ मुंबईत धडकणार, मनोज जरांगेंचा मोठा इशारा, ‘...तर महाराष्ट्र 10 मिनिटात बंद झाला पाहिजे’, म्हणाले ‘ही शेवटची लढाई’

मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत येऊन आमरण उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली आहे. यावेळी त्यांनी शांततेत आंदोलन करण्याचं आवाहन करताना इशाराही दिला आहे. आम्हाला अडवण्यासाठी कुठेही बॅरिकेड टाकायचं नाही असं त्यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना सांगितलं आहे. लोकशाहीत शांततेत आंदोलन करताना अडवण्याचं कारण नाही. राज्य अस्थिर करायंच आहे का? अशी विचारणा त्यांनी केली. तसंच अडवलं तर शांत बसून राहायचं असं ते म्हणाले आहेत. यावेळी त्यांनी कर्ज काढून कोणी यायचं नाही असं म्हटलं.
मनोज जरांगे यांनी शांततेत आंदोलन करा असं आवाहन केलं आहे. शांततेत आंदोलन करण्याचा शब्द दिला असून, तो मोडू द्यायचा नाही. मात्र जर रक्त सांडलं तर महाराष्ट्र 10 मिनिटात बंद झाला पाहिजे असं सांगितलं आहे. मी तितकाही संत नाही. ते वाकड्यात गेले तर पाहू. जर कोणाच्या डोक्यातून रक्त आलं तर आंदोलनात न येणाऱ्या मराठ्यांनी आपल्या तालुक्यात ठिय्या मारुन बसा. पण पानही हलता कामा नये. पुन्हा शांततेत महाराष्ट्र उघडला नाही पाहिजे असं म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांना लाडक्या बहिणीवरुन टोले लगावले. मराठा महिलांना त्यांच्या घराबाहेर जाऊन हळदीकुंकू कार्यक्रम करा असं ते म्हणाले. तसंच दोन्हा भावांकडे खूप माल आहे असंही म्हटलं. महिलांना यायचं असेल तर त्यांना अडवणार नाही. यायंच असेल तर प्रत्येक घराती एक महिला येऊ दे असं ते म्हणाले आहेत.
आम्हाला अडवण्यासाठी कुठेही बॅरिकेड टाकायचं नाही असं त्यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना सांगितलं आहे. लोकशाहीत शांततेत आंदोलन करताना अडवण्याचं कारण नाही. राज्य अस्थिर करायंच आहे का? अशी विचारणा त्यांनी केली. तसंच अडवलं तर शांत बसून राहायचं असं ते म्हणाले आहेत.
आपण आजच्या आज मुंबईत जाऊ शकत नाही, त्यासाठी दोन ते चार दिवस लागतील असं सांगताना मनोज जरांगे यांनी चार ठिकाणी मुक्काम असेल असं जाहीर केलं. पहिला मुक्काम - (पाटोदा), बीड; दुसरा मुक्काम - श्रीगोंदा (अहिल्यानगर), तिसरा मुक्काम - हडपसर (पुणे), चौथा मुक्काम - खोपोली (रायगड) आणि नंतर मुंबईत आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करणार असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं आहे.