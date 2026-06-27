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ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांना मनोज जरांगे काय म्हणाले? दोन वाक्यात रोखठोक मत मांडलं

ठाकरेंच्या बंडखोर खासदारांना जरांगे पाटलांनी सुनावलं आहे.  "ज्या पक्षात गेला तिथं उभं राहा तिथं निवडून या" असं म्हणत  "बंडखोरांच्या पक्षांतरावर जरांगे पाटल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 27, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:24 PM IST
ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांना मनोज जरांगे काय म्हणाले? दोन वाक्यात रोखठोक मत मांडलं

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांना मनोज जरांगे काय म्हणाले? दोन वाक्यात रोखठोक मत मांडलं
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