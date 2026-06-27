/ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांना मनोज जरांगे काय म्हणाले? दोन वाक्यात रोखठोक मत मांडलं

Manoj Jarange To The Point Interview with Kamlesh Sutar : महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप आला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा फुटला आहे. ठाकरेंच्या पक्षात मोठी बंडखोरी झाली आहे. ठाकरेंच्या सहा खासदारांनी एकनाश शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे. शिंदेच्या या ऑपरेशन टायगरची महाराष्ट्राच्या राजकारणात जोरदार चर्चा आहे. ठाकरेंच्या बंडखोर खासदारांना मनोज जरांगे पाटील यांनी सुनावले आहे. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत जरांगेंनी आपलं मत मांडल आहे.
परभणीचे संजय जाधव, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाजे, उत्तर पूर्व मुंबईचे संजय दिना पाटील यांनी एकनाश शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. शिंदेचे शिवसेने प्रवेश करणारे ठाकरेंचे बहुतांश बंडखोर खासदार हे मराठवाड्याचे आहेत. यामुळेच मनोज जरांगे पाटील यांना बंडखोर खासदारांबाबत प्रश्न विचारण्यात आला.
बंडखोर खासदारांना मनोज जरांगे पाटील यांनी सुनावलंय. खासदारांनी ज्या पक्षात गेला तिथं उभं राहून तिथून निवडून यायला पाहिजे होतं असं स्पष्ट मत जरांगे पाटलांनी व्यक्त केलंय. उद्धव ठाकरेंना अर्धवट सोडून जायला पाहिजे नको होतं असं मतही त्यांनी व्यक्त केलंय.
खासदारांनी असा प्रकारे धोके देऊन जायला नाही पाहिजे होते. प्रतिक्रिया देताना जरांगे पाटील यांनी एक उदाहरण दिले. ते म्हणाले सर्व जर तर, च्या गोष्टी आहे. जनतेने ठरवले भाजपचा एकही आमदार, खासदार निवडूण आणून द्यायचा नाही. मात्र, जिंकून आलेल्यांना दुसऱ्या पक्षातील भाजपमध्ये घेतले तर संतपा होईल. अशा राजकारणामुळे लोकाची मनस्थित होऊ शकते की आपण भाजपचाच आमदार निवडून द्यावा. जनतेचा, शेतकऱ्यांचा रोष वाढू शकतो.
गद्दार गेलेत, कट्टर शिवसैनिक आपल्यासोबत आहेत असं म्हणत ठाकरेंनी वाशिममधून फुटीर खासदारांवर हल्लाबोल केला. मीच उमेदवारी दिली होती, आणि तुम्हाला मतं द्यायचा सांगितलं,गद्दारांनी पक्ष चोरला, निशाणी चोरली तरी तुम्ही निवडून दिलं. मात्र खासदारांनी मतदारांशीही गद्दारी केली, त्याबद्दल मी माफी मागतो, असही ठाकरे म्हणालेत.