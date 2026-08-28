'...तर थेट वर्षा बंगला गाठणार', मनोज जरांगे पाटलांचा निर्वाणीचा इशारा, मराठ्यांना म्हणाले 'कोणीच घरात बसू नका...'

'मी उपोषणावर ठाम आहे. मराठ्यांना सांगतो की मरेस्तोवर मी उठत नाही. मेल्यावर मला मराठ्यांनी मुंबईला घेऊन जायचं. 58 लाख मराठा नोंदी सापडल्यात 58 लाख नोंदीचे प्रमाणपत्र मला पाहिजेत म्हणजे पाहिजे. त्या शिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. हे आंदोलन थांबणार नाही, मागे घेणार नाही. हे आंदोलन टोकाचे होणार आहे. समाजाच्या मागे उभे राहा, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पुन्हा एकदा मैदानात उतरले आहेत. उद्यापासून अंतरवाली सराटीत जरांगे बेमुदत उपोषण सुरु करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मराठा समाजाला अंतरवाली सराटीत येण्याचं आवाहन केलंय. मराठा समाजासाठी ही शेवटची लढाई असून कुणीही घरात बसू नये असं आवाहन त्यांनी केलंय. सोबतत थेट वर्षा बंगल्यावर जाऊन आंदोलन करण्याचाही इशारा जरांगेंनी दिलाय.
समाजाने घरात बसू नये ज्यांनी अर्ज केले त्यांनी अंतरवालीत येऊन अर्ज द्यावे. समाजाने मरगळ झटकून टाकावी व एकत्र यावे. ज्यांची नोंद सापडली पण प्रमाणपत्र दिले नाही अशा लोकांनी देखील अर्ज द्यावेत. मराठ्यांनी नोंद घेऊन घरी झोपू नये, अंतरवालीत यावे. ज्या मराठ्यांच्या निवडी झाल्या पण नियुक्त्या दिल्या नाही त्यांनीही अंतरवालीत येऊन अर्ज द्यावे, असं अवाहन जरांगे यांनी मराठे बांधवांना केलं आहे.
मराठ्यांचे वाटोळे करू नका. फडणवीस, शिंदे मराठ्यांच्या पोरांचे तळतळाट घेत आहेत. ज्या बहिणींकडून राखी बांधून घेणार आहेत त्यांच्या लेकांचं काय झालंय बघा ना. तुमच्या श्रेयात लाडकी बहिणी मरायला लागल्या आहेत, असं जरांगे यांनी म्हटलं आहे. तसंच, मला सरकारकडून फोन आले पण मी म्हणालो अंमलबजावणी द्या,मी आता आझाद मैदानात वा इतर कुठेही बसत नाही आता वर्षावर बसणार, असा इशारा जरांगेंनी दिलं आहे.
मराठा समाजाला शिंदे-फडणवीसांनी दिलं. हे कधी नाकारलं. तुम्ही आम्हाला दिलं हे कुणी नाकारत नाही पण वाटोळे पण केले. शिरसाठ, बावनकुळे यांनी शिक्षणात वाटोळं केलं. तुम्ही वाटोळ करताय हे धान्यात आणून देतोय. पुढचं कल्याण करा म्हणतो पण तुम्ही करेना म्हणून तुमचं आणि आमचं लागलं, अशी टिकाही त्यांनी केली आहे. एकाही मराठ्याने आत्महत्या करू नये. मी यांचा बाप बसलेलो आहे. मी बघतो कसे प्रमाणपत्र देत नाही, असंही जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
>> 58 लाख नोंदीचे प्रमाणपत्र व्हॅलीडिटी द्या.हे प्रमाणपत्र कसे देणार हे अधिकाऱ्यांनी मला अंतरवालीत येऊन सांगावे.
>> सातारा,कोल्हापूर,औंध पुणे गॅझेटचा जीआर हवा
>> बलिदान गेलेल्या कुटुंना पात्रतेनुसार नोकऱ्या द्या
>> स्वतंत्र मराठा कुणबी मंत्रालय स्थापन करा
>> सारथीच्या बंद केलेल्या योजना सुरू करा
>> आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्याजाचे परतावे द्या
>> मराठवाड्यातील 4 रद्द करण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र वैध करुन द्या