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'...तर थेट वर्षा बंगला गाठणार', मनोज जरांगे पाटलांचा निर्वाणीचा इशारा, मराठ्यांना म्हणाले 'कोणीच घरात बसू नका...'

29 ऑगस्टला अंतरवालीत आंदोलन होणार पण सरकारने मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर मुंबईत जाणार.लाखो गाड्या मुंबईत जाणार, असं मनोज जरांने यांनी म्हटलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 28, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:16 AM IST
'...तर थेट वर्षा बंगला गाठणार', मनोज जरांगे पाटलांचा निर्वाणीचा इशारा, मराठ्यांना म्हणाले 'कोणीच घरात बसू नका...'
Image Credit: Maratha activist Jarange

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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